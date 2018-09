“A Seminar la Buona Pianta” | l’ambiente tra filosofia ed economia

gqitalia

(Di venerdì 28 settembre 2018) Tra gli ospiti ci saranno anche Michele Serra e Carlo Petrini, la Banda Osiris e Alexian Santino Spinelli, i filosofi Tim Morton e Telmo Pievani. Tutto è pronto a Milano per la settima edizione di “Ala, il festival che dal 28 al 30 settembre, in concomitanza con la Green Week, inviterà a riflettere sui temi legati al rapporto uomo-natura, con l’obiettivo di contribuire a formare una coscienza responsabile a tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della salute umana. Dai Navigli a Palazzo Mezzanotte, passando per l’Orto Botanico di Brera e la Fondazione Feltrinelli:edsi incontreranno per un intero fine settimana, mentre attraverso il portale LaPianta.it ogni persona potrà calcolare le emissioni di CO2 dei propri mezzi di trasporto e compensarle piantando alberi attraverso l’iniziativa Adotta una pianta. I ...