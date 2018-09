A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Torna a Milano, da oggi fino a domenica, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo

A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Torna a Milano, da oggi fino a domenica, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo

Sostenibilità : al via a Milano festival 'A seminar la buona pianta' : Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo Mezzanotte all'Orto Botanico di Brera, dalla Fondazione Feltrinelli ...

Milano Film Festival 2018 - dal 28 settembre al 7 ottobre : Torna, con la XXIII edizione, il Milano Film Festival, guidato dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta, in corso nel capoluogo lombardo dal dal 28 settembre al 7 ottobre 2018. Il programma è composto dai 2 concorsi internazionali (8 lungometraggi e 38 cortometraggi), 3 nuove sezioni (Ultra Reality, My Screen, Art Cinema), e le diverse rassegne(The Outsiders, Focus Animazione, ...

Arriva il Motor Show Festival. E se Milano... : I Saloni dedicati alle automobili sono in crisi. E quello che si svolgerà i primi di ottobre a Parigi si distinguerà più per le assenze che per le presenze dei vari costruttori. La formula espositiva ...

Il festival Milanoltre guarda a Oriente : Il festival - uno dei più longevi con 32 edizioni - resta un appuntamento innovativo, con spettacoli, video e incontri a cura dei migliori interpreti della danza italiana e non. Si parte con lo stile ...

A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Torna a Milano, da venerdì 28 al 30 settembre, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d’impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si terranno da

A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Torna a Milano, da venerdì 28 al 30 settembre, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d’impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si terranno da

Sostenibilità : da venerdì torna a Milano festival 'A seminar la buona pianta' (2) : (AdnKronos) - 'A seminar la buona pianta' si caratterizza per una comunicazione a ritmi e tonalità diverse: a incontri di natura filosofica ed economica, che quest’anno verteranno attorno ai concetti di impresa responsabile, Sostenibilità e società benefit, si alternano momenti ludici-informativi ch

Sostenibilità : da venerdì torna a Milano festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - torna a Milano, da venerdì 28 al 30 settembre, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d’impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si terranno da

Musica in TV - ieri sera in diretta da Milano la finale del Wind Summer Festival : Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sono i re dell’estate 2018 con la loro “Amore e capoeira”. Ascolti flop : E’ terminato ieri sera il Wind Summer Festival 2018 (di cui ho già avuto modo di parlare in maniera approfondita in diverse occasioni commentando le puntate precedenti) con la finalissima che si è svolta all’Area Expo Experience di Milano (e non in Piazza Duomo come suggerivano diverse indiscrezioni che trapelavano sino alla scorsa settimana): se il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato vinto da Non ti dico no dei Boomdabash con Loredana ...

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...

IRAMA/ Video - platea impazzita a Milano : il primo concerto è già sold out (Wind Summer Festival 2018) : IRAMA, il 2018 è stato sicuramente l'anno del grande riscatto per questo giovanissimo artista. Tornerà ancora una volta sul palcoscenico stasera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:37:00 GMT)

Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival - la finale a Milano e in diretta su Canale 5 il 16 settembre : Sono stati comunicati gli Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival nella serata finale attesa per stasera, domenica 16 settembre, a Milano. L'evento si terrà all'Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso gratuito) domenica 16 settembre e sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. Tanti gli Ospiti italiani ed internazionali in scaletta, artefici delle canzoni più ascoltate dell'estate appena ...