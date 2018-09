A Londra | forte ascesa per Randgold Resources

Londra : Next in forte calo : Ribasso scomposto per Next , che esibisce una perdita secca del 2,10% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Londra : scambi in forte rialzo per Fresnillo : Vigoroso rialzo per Fresnillo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Brexit - Deutsche Bank sposterà attività da Londra a Francoforte : È sempre più effetto Brexit sul sistema bancario internazionale. Deutsche Bank starebbe considerando di spostare grandi volumi di attività da Londra a Francoforte dopo la prevista...

Londra : Mediclinic International in forte discesa : Retrocede molto Mediclinic International , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,87%. Lo scenario su base settimanale di Mediclinic International rileva un allentamento della curva ...

A Londra - forte ascesa per Ashtead : Vigoroso rialzo per Ashtead , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,03%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Londra : Just Eat in forte discesa : Aggressivo avvitamento per Just Eat , che tratta in perdita del 2,54% sui valori precedenti. L'andamento di Just Eat nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo,...

Londra : Mondi in forte discesa : Retrocede molto Mondi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Londra : Evraz in forte calo : In forte ribasso Evraz , che mostra un disastroso -2,01%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evraz più pronunciata rispetto all'andamento del ...

A Londra - forte ascesa per Nmc Health : Protagonista Nmc Health , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,67%. La tendenza ad una settimana di Nmc Health è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Londra : in forte denaro Bhp Billiton : Vigoroso rialzo per Bhp Billiton , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto ...

Londra : Paddy Power Betfair in forte calo : In forte ribasso Paddy Power Betfair , che mostra un disastroso -2,65%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Londra : Hargreaves Lansdown in forte discesa : A picco Hargreaves Lansdown , che presenta un pessimo -3,25%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hargreaves ...

Londra : in forte denaro Royal Bank Of Scotland : Brilla Royal Bank Of Scotland , che passa di mano con un aumento del 2,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Londra : scambi in forte rialzo per Morrison : Vigoroso rialzo per Morrison , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,03%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ...