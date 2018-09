53enne muore travolto da auto mentre cammina sul bordo della strada

abruzzo24ore.tv

: Falciato da un’auto, muore sul colpo 53enne. Tragedia a Sant’Omero - rivieraoggi : Falciato da un’auto, muore sul colpo 53enne. Tragedia a Sant’Omero - PuntoRadioFM : Tragico scontro, muore un 53enne - MassyWbaFc : Tragico scontro, muore un 53enne -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Teramo - Un pensionato di 53 anni di Sant'Omero, Fabrizio Iannetti, è statoe ucciso da un', questa mattina attorno alle 11.30,va sulprovinciale 13, alle porte del paese. L'uomo è stato investito da una Toyota Aygo condotta da un 69enne, poi trasportato in ospedale in stato di choc. I soccorsi portati al pedone sono stati vani, perché le gravissime lesioni interne riportate ne hanno causato il decesso sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agentiPoliziale di Teramo. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. leggi tutto