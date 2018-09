Kabarnya ini di Palu @Daeng_Info @SupirPete2 pic.twitter.com/ELLYHdNf9w— Muh Multazam Saleh (@acamisme) ...

La seconda lettera di Viganò a Bergoglio arriva due giorni prima - nel nome dell'Arcangelo : Il servizio recapito posta dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò, l'ex nunzio negli Usa che ha chiesto le dimissioni di Papa Francesco per presunte coperture di abusi sessuali, funziona meglio di Amazon. Viaggia in anticipo nel tempo. La sua nuova lettera, datata evocativamente 29 settembre, festa di San Michele - l'Arcangelo che sconfigge il Diavolo, il patrono delle forze dell'ordine, dalla nostra Polizia di Stato come della Gendarmeria ...

Nello Spazio andiamo a comandare : “Quello che facciamo quando siamo in orbita non è solo per gli astronauti della Nasa o per la Stazione spaziale internazionale (Iss), quello che facciamo è per tutti: per la Terra, per l’umanità, ed è l’unica strada che ci è data per avanzare nella scienza e nella tecnologia”. Così Luca Parmitano, a

Marina Ripa di Meana - l'appello disperato del figlio adottivo : "Disposto anche a lavare i pavimenti per lavorare" : Da assistente e curatore delle pubbliche relazioni della famiglia Ripa di Meana a disoccupato. Questo il destino infelice di Andrea, che ha lavorato al servizio della famiglia romana per 25 anni con così tanta dedizione che Carlo e Marina Ripa di Meana decisero di adottarlo legalmente come figlio. Ai microfoni de Il Tempo, quotidiano di Roma, arriva l'appello disperato del cinquantenne, che dopo la morte della madre adottiva ha ...

Iraq - miss Baghdad uccisa a colpi di arma da fuoco : Tara Fares aveva 22 anni : Tara Fares, modella irahcena di 22 anni e star su Instagram, dove il suo canale era seguito da quasi 3 milioni di persone, è stata uccisa mentre era nella sua auto nel quartiere di Kam Sara a Baghdad. È stata raggiunta da tre proiettili, che l'hanno raggiunto alla testa e al petto. Giallo sul movente e la dinamica: "Piccola principessa, ci mancherai".Continua a leggere

Oppo Find X : compare una variante con 10 GB di Ram : Nei primi mesi del 2018 circolavano in rete dei rumor su Vivo, che voleva produrre uno smartphone con 10 GB di RAM, e su Asus che aveva un progetto simile per il potentissimo ROG Phone da gaming. PurtrOppo, sia nell’uno che nell’altro caso, tutto è finito nel silenzio e senza che se ne sapesse nulla. Nell’immobilità generale, quindi, arriva Oppo pronta a rivisitare il suo già particolarissimo Find X con un upgrade decisamente ...

ECG di Apple Watch Series 4 tra anni nel Regno Unito : e in Italia? : Durante l’ultimo keynote Apple tenutosi il 12 settembre a Cupertino, l’azienda della mela ha presentato l’ultima versione del suo smartWatch, Apple Watch Series 4. Una delle funzioni più interessanti e più utili che i dirigenti Apple hanno presentato sul palco dello Steve Jobs Theatre è la possibilità, tramite l’orologio di effettuare un elettrocardiogramma alla persona che lo indossa. Tutto ciò è possibile tramite dei sensori per il battito ...

Installare e configurare modem router Fastweb : Avete trovato un’offerta per la linea fissa molto interessante proposta da Fastweb e avete deciso di effettuare la portabilità abbandonando il vostro vecchio operatore oppure avete acquistato un nuovo modem e non sapete come configurarlo? Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo come Installare e configurare un modem/router Fastweb per cominciare a navigare finalmente su Internet! Non perdiamo altro ...

Come nascondere i cavi della TV : Quando si acquista una nuova casa si cerca di organizzarla in base alle proprie preferenze. Uno degli oggetti che sicuramente non manca all’appello è il televisore. Mettendo da parte il modello scelto (se smart oppure no), sorge il problema di tutti quei fili che si aggrovigliano fra di loro soprattutto se aggiungete set-top box, console da gioco, soundbar, decoder e così via. Noi di ChimeraRevo abbiamo voluto realizzare una guida in cui ...

Iliad non funziona : rete dati down al nord e centro Italia : L’operatore francese Iliad è alle prese con dei problemi tecnici sulla propria rete dati. Nel corso della mattinata sono giunte moltissime segnalazioni sul sito downDetector che ha così elaborato i dati: Internet mobile assente (43%) Telefonia mobile assente (34%) Blackout totale (22%) Questi problemi di connessione, per ora, sono stati riscontrati maggiormente a: Milano, Roma, Napoli, Torino, Padova, Bologna, Verona, Palermo e ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : il nuovo materiale promozionale ci svela tutto : Manca poco alla presentazione dei nuovi top di gamma di Huawei, che avverrà a Londra il 16 ottobre, eppure già sappiamo molte delle caratteristiche interessanti che questi due device portano con sé. Pare infatti che una sequela di immagini promozionali siano state rilasciate da Israele rendendo note alcune delle specifiche tecniche dei Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Tutte le novità di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro Tramite il rilascio di queste ...

LG V40 ThinQ ufficiale : 5 fotocamere - non tutte sul retro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo prossimo smartphone, che si terrà il 3 Ottobre, LG ha deciso di dare un assaggio di quel che sarà il V40 ThinQ. La società coreana ha scelto di divulgare un breve clip video in cui mostra il prodotto e conferma una delle sue feature più chiacchierate: le 5 fotocamere. Il video, leggermente fuorviante, se da una parte conferma la presenza di 5 fotocamere, dall’altra solleva una curiosa ...

Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss : 'È per la Terra, è per l'umanità, ed è l'unica strada per noi per imparare ciò di cui abbiamo bisogno, in termini di scienza e tecnologia, per andare oltre'. La missione Beyond, perfettamente ...

Una tempesta elettrica in laboratorio : il disastro degli scienziati giapponesi : Un gruppo di scienziati giapponesi hanno costruito, accidentalmente, un campo magnetico così forte da far saltare la porta del loro laboratorio. "Non ci aspettavamo che fosse così potente, la prossima ...

Aereo cade in Micronesia - tutti in salvo : ANSA-AP, - WELLINGTON, 28 SET - Sono tutti sopravvissuti gli oltre 40 passeggeri di un aeroplano precipitato in una laguna del Pacifico, in un contesto simile a quello del 'miracolo sull'Hudson' del ...