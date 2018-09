40 anni fa moriva Giovanni Paolo I | il Papa dei 33 giorni - storia e foto

50 anni fa moriva Padre Pio - il frate con le stigmate. Storia e foto : La notte del 23 settembre 1968 si spegneva a san Giovanni Rotondo uno dei religiosi più venerati al mondo. Fu osteggiato da parte della Chiesa. È Santo dal 2002

25 anni fa moriva Pietro Barilla - imprenditore illuminato : Roma, 17 set., askanews, - Intuito, tenacia, ottimismo e lungimiranza. A un quarto di secolo dalla sua scomparsa, si è ricordato lo scorso 14 settembre, con un evento nella sede di Parma, l'...

25 anni fa moriva Pietro Barilla - imprenditore illuminato : E' lui che decide nel 1969 la costruzione del pastificio di Pedrignano, Parma, - che diventerà il più grande stabilimento di pasta al mondo -dando così lavoro a migliaia di persone del territorio e ...

Vent'anni fa moriva Lucio Battisti - Mattarella ha scritto alla moglie : Roma, 9 set., askanews, - 'A Vent'anni dalla precoce perdita di Lucio Battisti, figura indimenticabile della musica leggera italiana del secondo novecento, desidero ricordarne lo spessore artistico, ...

Lucio Battisti - vent’anni fa moriva un artista che non è mai stato fermo : Oggi, 9 settembre 2018, ricorrono i vent’anni esatti dalla morte di Lucio Battisti, il più importante innovatore della popular music italiana. Musicista vero, Battisti è la canzone che sa anche essere musica e basta. È colui che più di altri e prima di tutti ha portato la forma-canzone in territori inesplorati. Dunque Battisti non era un semplice scrittore di canzoni. Non scriveva testi, come sappiamo, per cui non si può ascrivere nel novero del ...

40 anni fa moriva Ignazio Silone : la storia senza tempo di Fontamara e quel Nobel mancato : Ricorrono oggi i 40 anni dalla morte di Ignazio Silone. Letto e apprezzato anche da Thomas Mann e Albert Camus, lo scrittore abruzzese ci ha regalato uno dei romanzi più importanti della nostra storia letteraria. Arrivando per ben dieci volte ad un passo dal Nobel.Continua a leggere

Charles Eames - oltre il tempo. Quarant’anni fa moriva il designer che superò le mode : Poche figure hanno avuto più influenza nella storia del design che Charles Eames (Saint Louis, 17 giugno 1907 – Saint Louis, 21 agosto 1978), architetto e designer americano, mancato 40 anni or sono ma la cui notorietà ed esempio sono quanto mai vivi e attuali. La sua attività – da sempre condotta con la moglie Ray Kaiser in un sodalizio dove la fusione fra vita e progetto è stata strettissima e emblematica – ha ...

F1 - 30 anni fa moriva Enzo Ferrari : Il patron del Cavallino è stato un esempio senza precedenti di sognatore pratico, un uomo che ha creato una società da zero che è diventata famosa in tutto il mondo per i suoi risultati sportivi e la ...

Un uomo chiamato Ferrari : trenta anni fa moriva il fondatore del Cavallino Rampante : trenta anni fa moriva Enzo Ferrari, uomo di forza e passione, artefice e padre fondatore del Cavallino Rampante. E’ grazie a lui se oggi il rosso Ferrari brilla in tutto il mondo ed è ancora grazie a lui se l’eccellenza automobilistica risiede in Italia. La sua vita è un esempio per gli appassionati di motori e non solo: di umili origini, ma con un sogno nel cassetto, lavorò duramente per realizzarlo. “Pioniere dello sport e ...

30 anni fa moriva Enzo Ferrari : Il 14 agosto 1988 Enzo Ferrari passava dalla realtà al mito. A trent'anni di distanza il suo spirito aleggia sulla casa di Maranello, sul mondo intero delle quattro ruote, con la sua biografia di eroe passato dall'essere rifiutato in giovane età come dipendente FIAT all'essere il padre della casa automobilistica più famosa del pianeta. ...

È stato Peter Pan per Spielberg e il buffo alieno Mork di una serie di culto : 4 anni fa moriva Robin Williams : È stato Peter Pan per Spielberg, il buffo alieno Mork di una serie di culto, il dottor Hunter Patch Adams, l'androide Andrew Martin de L'uomo bicentenario. Ha dato la sua voce al Genio della Lampada ...

Quarant'anni fa moriva Paolo VI. Era il 1978 - l'anno dei tre Papi : Il 6 agosto del 1978 moriva Giovanni Battista Montini. Nell'arco di due mesi seguirono l'elezione e la morte di Albino Luciani e l'arrivo al soglio pontificio di Karol Wojtila. Un momento-chiave per la vita della Chiesa

Tonini moriva 5 anni fa - Messa a Ravenna : ANSA, - Ravenna, 28 LUG - Con una Messa in cattedrale celebrata dall'arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, la Curia di Ravenna ha ricordato questa mattina il quinto anniversario della scomparsa del ...