Zecchino d’oro 2018 | quando va in onda | conduttori e canzoni | tutto quello che c’è da

(Di giovedì 27 settembre 2018) Sta per tornare in televisione lod’oro, storico programma dedicato ai bambini insu Rai Uno. Scopriamo insiemeva ine chi saranno idellod’oro. Prevista anche una serata speciale con Carlo Conti a dicembre. Eccovi tutte le anticipazioni attualmente conosciute circa il programma televisivo.d’oro, Gigi e Ross con Francesca Fialdini alla conduzione. Alla direzione Carlo Conti Si avvicina la nuova edizione dellod’oro, il festival della canzone del bambino. Quest’anno il programma sarà condotto da Gigi e Ross, duo comico didivenuti famosi grazie a Made in Sud, e da Francesca Fialdini, conduttrice de La vita in diretta. La Rai, dunque, conferma la squadra vincente dello scorso anno. Per la Fialdini si tratta del terzo anno consecutivo alla conduzione del programma dedicato ...