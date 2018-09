Zebre-Ospreys | quinta giornata Pro14 2018-2019 | programma | orari e tv Come vederla su

oasport

: RT @Federugby: ?? #rassegnastampa: - ailinon80 : RT @Federugby: ?? #rassegnastampa: - Federugby : ?? #rassegnastampa: - DenRaso : RT @ZebreRugby: #ZEBvOSP sabato 29 Settembre alle 16 il @PRO14Official torna a Parma. Nel 5° turno le Zebre #Rugby ospitano i gallesi @ospr… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Andrà in scena sabato 29 settembre alle ore 16.00 a Parma la sfida tra leed i gallesi degli, valida per ladeldi rugby. I padroni di casa sono quarti nella Conference A con 10 punti, mentre gli ospiti sono secondi nella medesima Conference a quota 13. Dopo la sconfitta patita la scorsa settimana ledunque sono chiamate al riscatto, per non perdere quanto di buono fatto in questo avvio di stagione già molto soddisfacente per le due franchigie italiane, che bene si stanno comportando in questa manifestazione.tutte le gare delle due formazioni italiani impegnate nel, anche questa partita sarà trasmessa su DAZN. Di seguito ilcompleto della sfida. Sabato 29 settembre ore 16.00Pro 14 rugby(Italia)-(Galles) diretta su DAZN Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...