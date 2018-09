Yo-Kai Watch 3 sarà pubblicato nel 2019 in Nord America

eurogamer

: #Yo-KaiWatch3 sarà pubblicato nel 2019 in Nord America - Eurogamer_it : #Yo-KaiWatch3 sarà pubblicato nel 2019 in Nord America - Megumin44_44 : RT @NintendoHall: Yo-kai Watch 3: il titolo è in arrivo nel corso dell'inverno sui Nintendo 3DS europei - spaziogames : E in Europa? -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Buone notizie per tutti i fan di Yo-Kai, Nintendo ha infatti annunciato che la versione 3DS di Yo-Kaipubblicata inl'8 febbraio. I giocatori europei potranno mettere le mani sul titolo questo inverno.Come riporta Gamingbolt, Yo-Kai3 è statoin Giappone nel 2016, in seguito Level-5 ha annunciato Yo-Kai4, che arriverà su Nintendo Switch in Giappone nel 2018. Al momento non sappiamo molto tranne che saranno presenti i personaggi della serie Shadowside. Non abbiamo molti dettagli nemmeno sulla versione inglese di Yo-Kai3, Nintendo ha però annunciato la presenza di nuovi personaggi, nuove ambientazioni ed un nuovo sistema di combattimento. All'epoca la versione base fu pubblicata in 2 versioni, Sushi e Tempura, più una terza Sukiyaki disponibile dal dicembre 2016. Viene però da chiedersi come questi nuovi personaggi e ...