Xiaomi presenta ufficialmente tre nuovi modelli della gamma Mi TV 4

Xiaomi Redmi Note 6 Pro in vendita prima della sua presentazione : Non avete letto male. A scanso di equivoci, Xiaomi Redmi Note 6 Pro è gia in vendita sul sito di e-commerce Aliexpress. La fuga di notizie relative al terminale nei giorni/settimane passate aveva fatto intendere in una commercializzazione a breve, ma il terminale è ora preordinabile attraverso il venditore ufficiale Xiaomi presso il sito di vendita cinese. Non sappiamo quando la società cinese abbia intenzione di togliere tutti i veli (se ce ne ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro potrebbe essere presentato in India con Snapdragon 660 : Mancano cinque giorni alla possibile presentazione di Xiaomi Redmi Note 6 Pro in India, e secondo i rumor utilizzerà uno Snapdragon 660. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro potrebbe essere presentato in India con Snapdragon 660 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPHONE F1 presentato oggi a Parigi/ Caratteristiche tecniche da urlo : OnePlus 6 trema - i prezzi : Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1; arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto, ecco i prezzi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Xiaomi presenta POCOPHONE F1 con Snapdragon 845 - fino a 8 GB di RAM e prezzi da paura (aggiornato) : Xiaomi ha presentato ufficialmente in India POCOPHONE F1, in tutto e per tutto un degno rivale di OnePlus 6, dalle prestazioni mirabolanti e dal prezzo incredibile. L'articolo Xiaomi presenta POCOPHONE F1 con Snapdragon 845, fino a 8 GB di RAM e prezzi da paura (aggiornato) proviene da TuttoAndroid.

Una lavatrice e una serratura in titanio sono i nuovi prodotti smart presentati da Xiaomi : Xiaomi continua a sfornare prodotti intelligenti per la casa: oggi tocca alla lavatrice Yunmi e alla serratura in titanio della serie Aqara. L'articolo Una lavatrice e una serratura in titanio sono i nuovi prodotti smart presentati da Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 NFC è ancora in prova a due mesi e mezzo dalla presentazione : Il ritardo si fa via via più tangibile per la versione NFC di Xiaomi Mi Band 3. A due mesi e mezzo dalla presentazione le prove sul campo continuano ma la variante abilitata ai pagamenti contactless rimane ancora destinata al solo utilizzo degli sviluppatori e degli interni del produttore cinese nonostante alcune foto provino la prosecuzione dei test. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 NFC è ancora in prova a due mesi e mezzo dalla presentazione ...

Xiaomi - Mi A2 e A2 Lite / Presentati due nuovi smartphone di fascia media : ottimo rapporto qualità-prezzo : Xiaomi, Mi A2 e A2 Lite: Presentati due nuovi smartphone di fascia media con ottimo rapporto qualità-prezzo. Quando arriveranno nel nostro paese? Grande curiosità tra gli utenti.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Xiaomi ha presentato due nuovi smartphone di fascia media : Il gruppo cinese Xiaomi ha scelto Madrid per il lancio dei suoi ultimi telefoni destinati al mercato globale: Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite. I dispositivi si inseriscono in un momento particolare della storia del brand, che esce da un 2017 caratterizzato da 15 miliardi di fatturato (una crescita del 67,5% rispetto all’anno scorso) ma che soprattutto da diversi mesi è impegnato in una campagna di espansione verso occidente che l’ha visto ...

Xiaomi presenta MI A2 e MI A2 light - in diretta - : Ad oggi Xiaomi è il quarto brand nel mondo, e nella top 5 in 15 Paesi. Xiaomi MI A2 E finalmente ci siamo. Il primo smartphone presentato è il MI A2, erede del MI A1 che è stato uno degli smartphone ...

Xiaomi Mi A2 e MiA2 Lite ufficiali - i nuovi Android One presentati a Madrid : Nel corso di un evento svoltosi a Madrid, Xiaomi ha presentato i nuovi smartphone Android One, ovvero Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi A2 Lite. Scopriamo L'articolo Xiaomi Mi A2 e MiA2 Lite ufficiali, i nuovi Android One presentati a Madrid proviene da TuttoAndroid.