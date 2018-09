X Factor | Alessandro Gassmann sul figlio Leo | Non ne sapevo niente | sono orgoglioso

Alessandro Gassmann : “Mio figlio a X Factor?La sua missione è finire l’università - però sono contento”. Leggi la sua intervista : Alessandro Gassmann, dall’8 ottobre nuovamente in tv su Rai Uno nella seconda stagione della serie “I bastardi di Pizzofalcone”, parla L'articolo Alessandro Gassmann: “Mio figlio a X Factor?La sua missione è finire l’università, però sono contento”. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ho temuto il peggio”. Leo Gassman a X-Factor : il retroscena di papà Alessandro e l’ordine al figlio : Leo Gassman ha impressionato tutti a X-Factor in occasione delle audizioni della scorsa settimana. Il figlio di Alessandro (che conserva ancora il cognome con una sola ‘n’, come nonno Vittorio) ha incantato il pubblico e la giuria per la voce, la bellezza e la somiglianza con il padre, ma soprattutto per la dolcezza e l’umiltà. “Vengo da una famiglia felice” ha detto prima di cantare l’inedito ‘Freedom’. ...

Alessandro Gassmann : "Mio figlio Leo ad X Factor? È bravo - ma la sua missione è finire l'università" : Alessandro Gassmann non sapeva che il figlio Leo era andato ai provini di X Factor. "Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera."A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici. La sua missione, lui lo sa, è finire l'università, ...

Chi è Leo - il figlio di Alessandro Gassman e concorrente di X Factor : Talentuoso, ribelle e affascinante: Leo è il figlio di Alessandro Gassman e nipote del grande Vittorio. Il giovane si è trovato sotto i riflettori dopo aver deciso di partecipare a X Factor. Capelli ricchi e chitarra elettrica in spalla, Leo è salito sul palco del talent, conquistando immediatamente l’attenzione dei giudici. “Sei parente del grande Vittorio?” gli ha chiesto Mara Maionchi. “Nipote” ha risposto ...

A X Factor Leo Gassman : il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio fa scattare in piedi il pubblico con l’inedito “Freedom” : Sul palco di X Factor è salito Leo Gassman, figlio 19enne di Alessandro e nipote di Vittorio. Il giovane si è esibito con l’inedito “Freedom” e ha strappato quattro sì dai giudici (che hanno avanzato perplessità sul testo e sull’uso dell’inglese). Più convinto il pubblico del talent di Sky (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno), che è scattato in piedi. “La canzone è dedicata a chi cerca la ...

Tutti pazzi per Leo Gassmann a X Factor 12 - il figlio di Alessandro alle Audizioni con Freedom (video) : Esordio trionfale per Leo Gassmann a X Factor 12: il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio si è presentato alle Audizioni del talent show di Sky Uno suscitando grande entusiasmo nel pubblico e nella giuria. La sua performance è stata trasmessa nella puntata di giovedì 20 settembre, la terza di questa prima fase di Audizioni della nuova edizione del programma. figlio e nipote d'arte, cresciuto in una famiglia che certamente gli ha ...