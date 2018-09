X Factor 2018 | audizioni Diretta | chi va al Bootcamp? Asia Argento in pole per

X Factor 2018 - si completano su Sky Uno le audizioni. Ospite Gazzelle : Continua la ricerca dei 12 concorrenti che saranno i protagonisti della 12ma edizione di X Factor. Giovedì 27 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 quarto appuntamento con l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). Dopo l'es...

Mara Maionchi/ Niente rock o metal - ma avrà gli Under Uomini (X Factor 2018) : Mara Maionchi, il giudice ha deciso di rifiutare metal e rock ma dovrà guidare gli Under Uomini e sarà dunque difficile evitare del tutto questi generi musicali. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Manuel Agnelli/ Leonardo Gassmann ha rubato la sua attenzione - ma guiderà le Under donne? (X Factor 2018) : Manuel Agnelli, il giudice è stato rapito dal talento di Leonardo Gassmann figlio di Alessandro, ma i recenti rumors parlano per lui delle Under donne. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Fedez/ Il giudice si deve ancora lasciar conquistare da qualcuno! (X Factor 2018) : Fedez, le Audizioni di quest'anno non hanno regalato ancora al giudice quel concorrente in grado di lasciarlo senza parole come accaduto negli anni precedenti. (X Factor 2018) (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:47:00 GMT)

X Factor 2018 - AUDIZIONI/ Diretta quarta puntata : chi va al Bootcamp? Gazzelle quinto giudice : X FACTOR 2018, ultimo appuntamento con le AUDIZIONI: quinto giudice speciale sarà il giovane cantautore romano Gazzelle. Chi sarà ammesso ai Bootcamp?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:02:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Quarta puntata del 27/09/2018 – L’ultima parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Quarto appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il terzo appuntamento ha totalizzato 915.000 spettatori e uno ...

Biglietti per la finale di X Factor 2018 all’asta su Charity Stars : svelata la data dell’ultima puntata di dicembre : Anche quest’anno si ripropone l’asta per aggiudicarsi i Biglietti per la finale di X Factor 2018, un evento spettacolare che ogni anno supera le aspettative di chi guarda. Tanti per ora i ragazzi che si contengono un posto all’interno del programma di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, ancora in piena fase Audizioni. Charity Stars si porta avanti con l’asta di cui la puntata corrente è già di 3.000 €. Il lotto verrà chiuso domani 27 ...

X Factor 2018 e Asia Argento - Sky cambia idea sull'esclusione? : Il pubblico tifa per la riammissione ai live dell'attrice romana, esclusa dopo le presunte accuse di molestie da parte di...