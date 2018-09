X Factor 12 | puntata 27 settembre 2018 | Diretta

X Factor 2018 - quarta puntata : ultimo appuntamento con le Audition - ospite Gazzelle : quarta puntata e ultimo appuntamento con le Audition di X Factor 2018 . Questa sera alle 21.15 su Sky Uno , canale 108,, si avvicenderanno sul palco gli ultimi aspiranti concorrenti che si giocheranno ...

X Factor 2018 - AUDIZIONI/ Diretta quarta puntata : chi va al Bootcamp? Gazzelle quinto giudice : X FACTOR 2018, ultimo appuntamento con le AUDIZIONI: quinto giudice speciale sarà il giovane cantautore romano Gazzelle. Chi sarà ammesso ai Bootcamp?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:02:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Quarta puntata del 27/09/2018 – L’ultima parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Quarto appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il terzo appuntamento ha totalizzato 915.000 spettatori e uno ...

Biglietti per la finale di X Factor 2018 all’asta su Charity Stars : svelata la data dell’ultima puntata di dicembre : Anche quest’anno si ripropone l’asta per aggiudicarsi i Biglietti per la finale di X Factor 2018, un evento spettacolare che ogni anno supera le aspettative di chi guarda. Tanti per ora i ragazzi che si contengono un posto all’interno del programma di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, ancora in piena fase Audizioni. Charity Stars si porta avanti con l’asta di cui la puntata corrente è già di 3.000 €. Il lotto verrà chiuso domani 27 ...

X Factor 12 - Leo Gassman show nella terza puntata : emozioni per il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio : Un cognome pesante da portare sulle spalle, ma un talento tutto da scoprire. Leo Gassman emoziona sul palco della terza puntata delle audizioni di X Factor 12 che vedeva, come ospite, Tommaso Paradiso,...

X Factor 12 - Leonardo Gassman show nella terza puntata : emozioni per il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio : Un cognome pesante da portare sulle spalle, ma un talento tutto da scoprire. Leonardo Gassman emoziona sul palco della terza puntata delle audizioni di X Factor 12 che vedeva, come ospite, Tommaso ...

Leonardo Gassman ruba la scena nella terza puntata di X Factor 12 : In una puntata senza grandi sussulti la scena, sul palco di X-Factor, viene interamente presa da Leonardo Gassman. Figlio e nipote d'arte in una famiglia dal cognome assai conosciuto nel mondo del cinema italiano, si presenta voce e chitarra alle audizioni con un inedito, Freedom, dedicato a coloro che lottano per la libertà. "Sono cresciuto in una famiglia di persone felici, però è come se avessi un'eco dentro che deve ...

Replica X Factor 12 terza puntata : in streaming su SkyGo e in chiaro su Tv8 : Prosegue l'appuntamento in prime time con X Factor 12, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan che in queste settimane ha proposto al pubblico i primi appuntamenti con le audizioni. Ebbene stasera in prime time alle 21.15 andra' in onda la terza attesa puntata di questa dodicesima stagione che vedra' ancora protagonista Asia Argento, la quale poi 'scomparira'' dalla fase dei live show del talent show. La puntata di oggi del ...

X Factor 2018 audizioni/ Diretta : Raffaele Buffoni e Boro Boro per chiudere (terza puntata - 23 settembre) : X Factor 2018 audizioni, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:56:00 GMT)

X Factor 2018 AUDIZIONI/ Diretta : Silvia Setaro e la Syma dance (terza puntata - 23 settembre) : X FACTOR 2018 AUDIZIONI, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:22:00 GMT)

X Factor 2018 audizioni/ Diretta : Tommaso Paradiso giudice per le LuMiKiara (terza puntata - 23 settembre) : X Factor 2018 audizioni, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:52:00 GMT)

X Factor 2018 AUDIZIONI/ Diretta : sul palco Leo Gassman - figlio di Alessandro (terza puntata - 23 settembre) : X FACTOR 2018 AUDIZIONI, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:29:00 GMT)

X Factor 12 - Audizioni | puntata 20 settembre 2018 | Diretta : La trasmissione sta per cominciareX Factor 12, terza puntata: arriva Tommaso Paradiso in giuria Stasera, giovedì 13 settembre, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la seconda puntata di X Factor 12-Le Audizioni, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage. Come sempre, saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a scegliere chi saranno i concorrenti più talentuosi ad accedere alla fase successiva di ...

X Factor 2018 - AUDIZIONI / Diretta e anticipazioni e ospiti : ecco come seguire la terza puntata : X FACTOR 2018 AUDIZIONI, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:05:00 GMT)