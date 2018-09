Wind Smart Special 8 per chi passa da Vodafone | TIM e Iliad | i dettagli

Wind Smart Top 40 a 6 - 99€ con 1000 minuti e 40GB scade il 27 settembre : Wind Smart Top 40 è l’offerta dedicata ai clienti Tim, Tre, Vodafone, iliad e operatori virtuali, attivabile online al costo di 6,99€ con 1000 minuti di chiamate e 40GB a cui occorre aggiungere costo di attivazione e per la SIM. Wind Smart Top 40, tariffa anacronistica? L’operatore arancione sembra essere rimasto indietro, non solo con gli utenti a quanto pare, e propone una tariffa che in confronto alla concorrenza è anacronistica. ...

Wind Smart Top 40 attivabile da tutti : 1000 minuti - 40 Giga a meno di 7 euro : Wind Smart Top 40 è attivabile online ma solo a tempo determinato: comprende 1000 minuti verso tutti, 40 Giga di traffico dati a meno di 7 euro mensili: i dettagli.Segnaliamo che l’offerta tariffaria Wind Smart Top 40 è tornata attivabile online sul sito ufficiale dello storico operatore arancione, ed è un offerta indirizzata verso tutti i clienti degli altri operatori telefonici.Wind Smart Top 40: i dettagli sul piano tariffario ...

Wind Smart Top 40 è l’offerta per tutti che a 6 - 99 euro al mese sfida Iliad e ho. Mobile : Non si fatica ad inquadrare la volontà di oscurare le offerte "folli" di Iliad e ho. Mobile da parte di Wind Smart Top 40 L'articolo Wind Smart Top 40 è l’offerta per tutti che a 6,99 euro al mese sfida Iliad e ho. Mobile proviene da TuttoAndroid.

Wind annuncia le nuove offerte valide dal 24 settembre - anche con smartphone incluso : Wind presenta il nuovo listino offerte valido dal 24 settembre, con la possibilità di acquistare smartphone a rate, sia per la rete fissa che per quella mobile. L'articolo Wind annuncia le nuove offerte valide dal 24 settembre, anche con smartphone incluso proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : lo smartphone di Wileyfox torna in produzione con una forte richiesta : Il 30 agosto, tramite un articolo dedicato, vi abbiamo informato della cessazione delle vendite riguardo lo smartphone Windows 10 Mobile prodotto dalla piccola società inglese Wileyfox, una delle ultime ad aver scelto il sistema operativo Mobile targato Microsoft. A distanza di esattamente 20 giorni il device, ricordiamo dotato di uno Snapdragon 210, è tornato inaspettatamente disponibile sullo store con un costo ridotto a 79 sterline ma questa ...

Wind lancia i nuovi piani tariffari Smart Special attivabili da Mercoledì : Wind lancia i nuovi piani tariffari Smart Special, Smart Special 7, Smart Special 5 LE e Smart Special 5 attivabili dal 19 settembre Migliori Tariffe Passa a Wind valide dal 19 settembre Wind continua ad aggiornare con cadenza mensile i suoi pian tariffari che per contrastare la concorrenza offrono tanti minuti e tantissimi GB di internet a prezzi […]

Wind con Smart Special 5 sfida le promozioni delle altre compagnie : In questo mese di settembre stiamo assistendo a una vera e propria sfida commerciale fra le aziende di telefonia mobile: non solo le low cost, ma anche i brand più famosi hanno deciso di promuovere le loro nuove offerte sopratutto per attirare i loro ex clienti. Abbiamo visto Tim e Vodafone promuovere sul loro sito ufficiale rispettivamente la Limited Edition Online e la Simple+, ma da metà settembre anche Wind ha deciso di adottare una politica ...

Wind Tre - lo smartphone Xiaomi 'Mi 8' in Italia con il marchio 3 : Il nuovo smartphone di punta della cinese Xiaomi, il 'Mi 8', è disponibile in Italia con il marchio 3. Il lancio dell'apparecchio di Xiaomi da parte di 3, informa un comunicato, rappresenta il più ...

Ecco le nuove offerte Wind Smart Special attivabili fino al 19 settembre : C'è tempo fino a mercoledì 19 settembre 2018 per attivare alcune offerte pensate da Wind per chi vuole passare a questo operatore L'articolo Ecco le nuove offerte Wind Smart Special attivabili fino al 19 settembre proviene da TuttoAndroid.

Tre proroga Play 30 Unlimited a 7 euro e Wind lancia Smart Special a 6 - 99 euro contro le “rimodulazioni” : Se avete deciso di passare a Tre o a Wind, abbiamo buone notizie per voi: sono disponibili, infatti, due interessanti offerte con chiamate e Internet L'articolo Tre proroga Play 30 Unlimited a 7 euro e Wind lancia Smart Special a 6,99 euro contro le “rimodulazioni” proviene da TuttoAndroid.

Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese : Wind sfida Vodafone con Smart Special 8, proponendo l'offerta anche a coloro che non sono mai stati in Wind: minuti illimitati e 30 GB di Internet 4G a 8 euro al mese basteranno per convincere gli utenti? L'articolo Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart Special 5 è offerta ai clienti di alcuni operatori virtuali : A partire da oggi Wind offre, tramite i rivenditori aderenti all'iniziativa, l'attivazione di Wind Smart Special 5, riservata ai nuovi clienti provenienti da operatori virtuali. L'articolo Wind Smart Special 5 è offerta ai clienti di alcuni operatori virtuali proviene da TuttoAndroid.

Wind fa guerra a Vodafone per proporre la sua Smart Special 8 : Ormai, pur di accaparrarsi qualche cliente, gli operatori provano tutti i tipi di campagna marketing. L’ultima arriva da Wind che, cercando di sfruttare il malcontento degli utenti Vodafone (notoriamente i più soggetti a rimodulazioni), lancia la sua Smart Special 8. Alcuni utenti Vodafone, infatti, hanno ricevuto un SMS da Wind che recitava: Stanco dei rincari? Passa a Wind! Solo per te 30 GIGA e minuti ILLIMITATI a 8 euro al mese. Per ...