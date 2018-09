Wall Street si prepara a un avvio positivo post Fed

Wall Street : ieri seduta in calo con banche - Dj -0 - 4% - - Trump critica stretta Fed : Se il pressing Usa si tradurra' in un periodo lungo di tariffe doganali e in un mondo protezionistico, ha avvertito, l'economia statunitense ne risentira'. Il tutto si e' aggiunto alle parole del ...

Wall Street non fa occhiolino alla Fed - IBM canta fuori dal coro : ... da parte della Federal Reserve , nell'ambito di una politica monetaria restrittiva ma con un aumento del costo del denaro graduale al fine di non incidere negativamente sulla crescita dell'economia ...

Wall Street cauta nel giorno del FOMC : Partenza in lieve rialzo per Wall Street nell'ultimo giorno di meeting di politica monetaria della Federal Reserve. Dato per scontato il terzo aumento dei tassi di interesse da inizio anno, gli

Wall Street : previsto avvio in leggero rialzo - sale attesa per la Fed : Dopo le tensioni sul fronte commerciale, oggi l'attenzione degli operatori è rivolta alla Federal Reserve, che inizia la due giorni di riunione di politica monetaria, dalla quale il mercato si ...

Wall Street : ieri chiusura in calo - Dj -0 - 68% - - calano speranze di tregua Usa-Cina : Cosi' facendo pero', il rischio e' che l'economia cinese rallenti andando a ledere una "ripresa nascente" delle materie prime. Il Dow ha finito in calo di 181,45 punti, lo 0,68%, a quota 26.562,05. L'...

Wall Street : Dow Jones record 2018 - tutte le Blue Chips in rally : A spingere sempre più in alto le quotazioni delle Blue Chips , dall'inizio dell'anno, è stato un mix di fattori che spazia dalla crescita solida dell'economia a stelle e strisce, e passando per la ...

Wall Street in rosso dopo i nuovi record : Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street, che ritraccia dai record toccati sul finire della scorsa ottava. Non aiuta l' ennesima escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo ...

Micheal Kors a picco : a Wall Street non piace l'affaire Versace : I rumors sul possibile acquisto di Versace mandano a picco i titoli Micheal Kors . Le azioni del brand americano stanno infatti crollando a Wall Street con un ribasso di oltre 7 punti percentuali, con ...

Wall Street vede vicina la soglia dei 3.000 punti. E Trump si prepara a festeggiare : Torna il sereno sui mercati azionari. A questo punto a Wall Street manca un rialzo del 2% per raggiungere la “soglia Trump”, un livello psicologico per gli investitori e “politico” per il presidente in vista delle elezioni di metà mandato (mid-term) di novembre...

Wall Street - seconda apertura record consecutiva per il Dow Jones : New York, 21 set., askanews, - seconda apertura record consecutiva, a Wall Street, per il Dow Jones Industrial Average e lo S&P 500. Ieri l'indice delle 30 blue chip aveva messo a segno il suo primo ...

Wall Street tonica dopo i nuovi massimi : Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che, la vigilia, Dow Jones e S&P500 hanno aggiornato i massimi storici . Sullo sfondo restano le questioni legate alle tensioni commerciali tra USA ...

Borsa : Europa scatta in avvio in scia ai record di Wall Street - Milano +0 - 7% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 21 set - I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia delle piazze asiatiche, per ...

Borse europee : aprono in rialzo su scia record Wall Street : Le Borse europee aprono in rialzo incoraggiate dai massimi storici segnati ieri da Wall Street e dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. A Parigi l'indice Cac avanza dello ...

Europa scatta in scia ai record di Wall Street. Piazza Affari forte con banche : I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia