Volley | Mondiali 2018 | Italia travolta dalla Serbia ma vince la guerra degli ascolti tv!

Volley : Mondiali 2018 - Italia-Serbia vista da oltre tre milioni di spettatori : TORINO- Ancora numeri straordinari in TV per la nazionale di Blengini impegnata nei Campionati del Mondo. Per la prima partita di Final Six che ha opposto gli azzurri alla Serbia, oltre ai 12000 del PalaAlpitour, si registrano numeri record per quel concerne gli ascolti su Rai 2 . Ieri sono stati ...

Mondiali Volley 2018 – Giannelli fa mea culpa dopo il ko con la Serbia : “dovevamo pensare a noi! L’avversario? Non è che lo puoi uccidere” : Simone Giannelli commenta il ko dell’ItalVolley di ieri sera contro la Serbia: le parole del palleggiatore azzurro Una giornata di pausa per gli azzurri prima di tornare in campo, dopo la deludente sconfitta di ieri sera contro la Serbia all’esordio della Final Six dei Mondiali di Volley 2018. Un pesantissimo 3-0 che costringe adesso l’ItalVolley a fare del suo meglio nel match di domani sera contro la Polonia. Ivan ...

Mondiali di Volley - Italia schiacciata dalla Serbia : “Serata da cancellare”. Match con la Polonia decisivo per la semifinale : “Cancelliamo questa serata”. Osmany Juantorena è amareggiato. L’Italia del volley subisce la sua seconda sconfitta in questi Mondiali, la prima senza vincere nemmeno un set, contro la Serbia allenata da Nikola Grbic. Al PalaAlpitour di Torino, di fronte a 11.700 spettatori, gli azzurri sbagliano questa prima partita del minigirone a tre da cui usciranno due semifinaliste. Bisognerà aspettare il risultato della partita di stasera tra gli slavi e ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Bulgaria. Programma - orari e tv : Sabato 29 settembre si giocherà Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale farà il proprio esordio nella rassegna iridata partendo con tutti i favori del pronostico visto che le nostre avversarie saranno prive di tutte le stelle. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono partire col piede giusto e incominciare al meglio il proprio cammino all’interno di un girone che ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia ridimensionata - azzurri piallati dalla Serbia. Gioco lacunoso e semifinali lontanissime - ma bisogna crederci! : Ci hanno rifilato una piallata indimenticabile e dolorosa, la Serbia ci ha dato due sonori schiaffi che ci hanno risvegliato e che hanno spezzato (ma solo momentaneamente…) la nostra favola, i Guerrieri Slavi hanno inflitto una sonora lezione di pallavolo all’Italia che è stata sbeffeggiata in una partita giocata a senso unico e in cui la nostra Nazionale non è praticamente mai entrata in campo, demolita tecnicamente e mentalmente da ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia - Campioni d’Europa spalle al muro! Polonia-Serbia - l’Italia osserva interessata : le partite di oggi : La terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile entra nel vivo al Pala Alpitour di Torino, oggi si giocheranno due partite che potrebbero essere decisive nella corsa verso le semifinali. L’Italia osserva un turno di riposo ma lo spettacolo si preannuncia ugualmente succulento nel capoluogo piemontese. USA vs RUSSIA (ore 17.00, Pool I a Torino): I Campioni d’Europa sono già spalle al muro dopo la dolorosa sconfitta di ieri ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (27 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi giovedì 27 settembre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, al Pala Alpitour di Torino si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata. Ad aprire le danze la grande sfida tra USA e Russia, un classico della pallavolo internazionale che sicuramente regalerà grande spettacolo e che potrà essere già decisiva in ottica semifinali. In serata, invece, il contro tra Polonia e Serbia con l’Italia particolarmente ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 0-3 - le parole degli azzurri. Simone Giannelli : “Mai riusciti a trovare soluzioni”. Juantorena : “Bravi loro” : L’Italia è stata stracciata dalla Serbia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale è stata spazzata via dagli slavi e ora la corsa verso le semifinali si complica terribilmente. Gli azzurri sono appesi a un filo dopo la prestazione incolore esibita al Pala Alpitour di Torino, bisognerà battere la Polonia venerdì sera con uno scarto in conto set che dipenderà dal risultato del match tra i biancorossi e i ...

Volley - Mondiali 2018 : Polonia-Serbia decisiva per l’Italia. Un 3-0 o 3-1 polacco sarebbe quasi irrimediabile : La più brutta Italia vista in questi Mondiali è stata letteralmente surclassata dalla Serbia che ci ha travolto con un perentorio 3-0. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale è stata travolta dagli slavi, non riuscendo mai a entrare in partita e giocando malissimo in ogni frangente, soppiantata dal servizio infuocato e dalle difese demoniache dei Guerrieri guidati da Nikola Grbic. Gli azzurri non sono mai stati all’altezza della ...