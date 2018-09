Volley | Mondiale | Polonia-Serbia 3-0 | l' Italia deve vincere e contare

ItalVolley - riparte il sogno mondiale : via alla Final Six : Torino è pronta a sostenere gli azzurri. Questa sera alle 21.15 gli Azzurri affronteranno la Serbia, antipasto della grande...

Torna in campo l’ItalVolley - tra il sogno Mondiale e una proposta di matrimonio : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliRush finale. L’Italia del volley Torna in campo per il terzo e ultimo turno del Mondiale di pallavolo: al Palasport Olimpico di Torino gli azzurri vanno a caccia di un posto in semifinale, sfidando prima la Serbia (stasera, 26 settembre, ore 21.15) e poi la Polonia campione in carica (venerdì 28 settembre, alla sera). Battendo Atanasijevic e ...

Volley Mondiale 2018 - Final Six : tutte le partite in diretta tra Rai 2 e Rai Sport : Ultimo giorno di riposo degli azzurri (diretta su Rai 2 HD) prima del rush Finale dei Mondiali, a Torino. Il primo ostacolo che si parerà alle 21.15 sulla strada dell'Italia è la Serbia della vecchia conoscenza Nikola Grbic. Gli azzurri di Blengini cercano la concentrazione per continuare a correre e ad entusiasmare il pubblico italiano: il PalaAlpitour di Torino si preannuncia caldo e gremito in tutti e 12.100 i posti ...

Volley - Blengini : dai campetti al Mondiale - Torino ti lancia ancora : Chicco, come tutto il mondo della pallavolo ha imparato a chiamarlo, da domani avrà l'onere e l'onore di questo privilegio. Una cosa unica: il Mondiale giocato nel proprio Paese con la fase finale ...

Volley - Mondiale : Italia sorteggiata con Serbia e Polonia : L'Italia è stata inserita nel girone J delle Final Six di Torino e si giocherà l'accesso alla semifinale Mondiale sfidando Serbia e Polonia. E' questo l'esito del sorteggio avvenuto all'Nh Hotel ...

Volley - Mondiale : Italia-Olanda 3-1 : L'Italia chiude la tappa milanese con la settima vittoria. Ed è la vittoria di #liberateicani, l'hashtag degli azzurri dedicato alla panchina. Perché Blengini dà spazio a tutta la panchina contro l'...

Mondiale Volley - Italia batte Olanda 3-1 : 23.28 Riprende spedito il cammino degli azzurri del volley nel Mondiale.Blengini, dopo la qualificazione alla Final Six, lascia a riposo i titolari e schiera l' Italia 2 che,dopo un inizio complicato, prende le misure all'Olanda e ottiene la settima vittoria: 'orange' battuti 3-1 (16-25 25-20 27-25 25-15).Top scorer Randazzo con 23 punti, 19 per Nelli Ora attenzione al sorteggio in programma domani alle ore 11 da cui usciranno le avversarie ...

Volley - Juantorena papà bis in pieno Mondiale : Lo schiacciatore azzurro è rientrato a Civitanova per la nascita della seconda figlia Mondiali Volley 2018, l'Italia si piega per la prima volta: la Russia vince al tiebreak

Volley - Mondiale : Italia sconfitta indolore con la Russia - è già alle finali : L'urlo di Milano questa volta non basta a lanciare gli azzurri. Dal Forum, nell'ennesima serata di festa dello sport, e della pallavolo,, arrivano due notizie in simultanea: l'Italia, insieme a Serbia, Brasile e Stati Uniti, è già certa di arrivare tra le prime seidi questo Mondiale, gli azzurri hanno già ...

Volley - Mondiale : Italia-Russia alle 21 - 15 : Già prima di giocare l'Italia sa di essere qualificata per le finali di Torino. Qualsiasi cosa succeda nelle partite con la Russia, questa sera, e con l'Olanda domani gli azzurri di Blengini sono ...

Mondiale Volley maschile - spettacolo Italia contro la Finlandia : Nel girone precedente loro hanno sofferto un po' , ma restano sicuramente una tra le squadre più forti al mondo. '

Volley - Mondiale : si gioca Italia-Finlandia : Sesta partita, sesto tutto esaurito. Da Roma a Firenze, fino a Milano: la passione azzurra dilaga. Ma la truppa di Blengini con #liberate in cani, come grido di battaglia punta molto oltre. Primo ...

Pallavolo - il Trentino Volley parteciperà al Mondiale per Club 2018 grazie ad una wild card : Il Club presieduto da Diego Mosna ha ricevuto questa possibilità grazie ai tanti e prestigiosi trascorsi del Club gialloblù in questa competizione Il Trentino Volley sarà ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2018, programmato anche per questa edizione in Polonia fra il 26 novembre ed il 2 dicembre prossimo, grazie ad una wild card concessa dal comitato organizzatore e dalla Federazione Internazionale, tenendo conto dei tanti e ...

Trentino Volley al Mondiale per Club In Polonia a caccia della quinta coppa : Il calendario dell'imminente stagione 2018/19 si arricchisce di un ulteriore e prestigioso impegno internazionale per Trentino Volley. La Società di via Trener sarà ai nastri di partenza del Mondiale ...