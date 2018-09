Vittorio Parigini ha lasciato Sara Affi Fella? Un amico di Nicola Panico svela

Uomini e donne - Vittorio Parigini : ‘Tra me e Sara Affi Fella è finita’ : “Allora ragzzzi voglio precisare una cosa la storia tra me e Sara è finita. Quindi io non c’entro più nulla. Ciao”. Poche ma efficaci parole quelle pronunciate da Vittorio Parigini su Instagram per comunicare ai follower la fine della sua storia con Sara Affi Fella, la ex tronista che ha ingannato pubblico e redazione di Uomini e donne intrattenendo una relazione con il suo ex Nicola Panico per tutta la durata del suo ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati (foto) : E' un susseguirsi di colpi di scena in quello che è stato ribattezzato il Sara Affi Fella gate. L'ex tronista è al centro di una bufera di polemiche dopo aver raggirato la redazione di Uomini e Donne durante il periodo in cui lei sedeva sul trono.La ragazza infatti si vedeva di nascosto con il suo ex Nicola Panico, con la quale ha partecipato a Temptation Island, successivamente è stata smascherata (quì la verità raccontata da Nicola) con ...

È già finita tra Vittorio Parigini e Sara Affi Fella : ecco come il calciatore del Torino ha scaricato l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ : finita la storia tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini, il calciatore ha scaricato l’ex tronista dopo le rivelazioni dell’ex fidanzato della molisana Dopo le rivelazioni su Sara Affi Fella, rese note da Nicola Panico a ‘Uomini e Donne’ (LEGGI QUI), l’annuncio di Vittorio Parigini spiazza. Il calciatore che da poche ore ha deciso di riattivare il suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio sintetico quanto ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati : parla il calciatore : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non stanno più insieme: l’annuncio del calciatore Colpo di scena a dir poco inaspettato. La tanto discussa storia d’amore tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini è finita. A quanto pare, le polemiche degli ultimi giorni hanno portato ad una rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e […] L'articolo Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati: parla il calciatore proviene da ...

Uomini e Donne - Vittorio Parigini scarica Sara Affi Fella : «E' tutto finito» : Lo 'scandalo' Sara Affi Fell a e il suo tentativo di ingannare il pubblico e la redazione di Uomini e Donne si amplifica ogni giorno di più. Dopo che il suo ex Nicola Panico ha vuotato il sacco ...

Uomini e Donne - caso Sara Affi Fella : Nicola Panico e Vittorio Parigini litigano sui social : E' una vera bufera a tutti gli effetti quella che si sta consumando attorno a Sara Affi Fella. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime ore è stata smascherata dalla redazione del programma per aver raggirato il suo trono, incontrandosi di nascosto con il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Quest'ultimo ha coinvolto Sara in un'altra polemica che la riguarda.Come sappiamo, la ragazza è stata legata a Luigi Mastroianni (ora tronista) ...

