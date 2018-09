Vitalizi | oltre mille i ricorsi degli ex deputati contro i tagli

Vitalizi - oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio : “Minaccia noi e la Casellati” : oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi sui Vitalizi, e minaccia agli ex parlamentari”. Continuano le ritorsioni degli ex ...

Oltre mille ex deputati fanno ricorso contro il taglio dei Vitalizi : Sono Oltre 1.000 gli ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i vitalizi. Lo apprende l'agenzia di stampa Ansa alla vigilia della Conferenza stampa nella quale il presidente dell'Associazione ex parlamentari Antonello Falomi, e i due vicepresidenti, Franco Proietti e Michele Zolla faranno il punto sui ricorsi il cui termine per la presentazione scade oggi.Alle 11.30 ...

Boeri : 2.700 Vitalizi costano 200 milioni - tra Camere e Regioni se ne potrebbero risparmiare oltre 100 : Relazione in Senato del presidente dell'Inps che stima l'eventuale abolizione dei vitalizi anche a Palazzo Madama sulla falsariga di quella adottata alla Camera.