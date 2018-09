ilfattoquotidiano

: Vitalizi, oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio: 'Minaccia noi e la Casellati' - ivanocotugno : Vitalizi, oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio: 'Minaccia noi e la Casellati' - TutteLeNotizie : Vitalizi, oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio… - Cascavel47 : Vitalizi, oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio: “Minaccia noi e la Casellati”… -

(Di giovedì 27 settembre 2018)mille ex deputati hanno presentato ricorsola delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i. Mentre l’exdella Lega Marco Preioni hato Luigi Dicon l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare isui, e minaccia agli ex parlamentari”. Continuano le ritorsioni degli ex parlamentari colpiti o a rischio deldelle indennità. Alla vigilia della conferenza stampa nella quale il presidente dell’Associazione ex parlamentari Antonello Falomi, e i due vice Franco Proietti e Michele Zolla, l’agenzia Ansa ha rivelato il numero diricevuti fino a questo momento. Il grosso dei 1.200 ex deputati si è rivolto a uno dei cinque avvocati suggeriti dall’Associazione guidata da Falomi, ma un certo numero di essi si è ...