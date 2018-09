Visori Vr 2019 Oculus Quest | caratteristiche | prezzo e data d’uscita

gqitalia

(Di giovedì 27 settembre 2018) Facebook continua ad investire sulla realtà virtuale e annuncia l’arrivo di, il suo secondo visore autonomo dopoGo, ma il primo davvero potente da riuscire a tenere testa ai suoi principali competitor. Fin qui la VR non ha ancora espresso il suo massimo potenziale lasciando più dubbi che incertezze: se usavi un visore costoso, avevi poca libertà di manovra e dovevi rimanere a pochi metri dal computer; se invece acquistavi un bundle economico o per smartphone, ti trovavi di fronte a una qualità di visione pessima e app poco sviluppate. Pero, l’azienda acquistata da Mark Zuckerberg nel 2014 ha lavorato per anni su quello che considera il suo progetto più grande: offrire (grossomodo) la stessa qualità diRift in un occhiale 3D che sia semplice da installare e comodo da usare. E l’obiettivo delè proprioo: inforchi le lenti, ...