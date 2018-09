Vino rosso | benefici e danni

Vino rosso con il pesce : come si abbina e quale scegliere : Grandi classici estivi: una bella cena a base di pesce, magari sul terrazzo, bollicine o bianco fermo nel secchiello. E se invece preferisci bere un bel Vino rosso? Niente panico: il rosso o meglio alcuni rossi sono stati sdoganati da tempo d’estate e in abbinamento con piatti che magari sembrano non convenzionali. E poi non c’è niente di meglio che sperimentare nuove combinazioni e armonie a mente aperta, senza il pilota automatico degli ...