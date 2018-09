VIDEO Volley | Mondiali 2018 | clamorosa scorrettezza di Dal Zotto! Lancia in campo un

VIDEO/ Italia Serbia (0-3) : highlights della partita (Mondiali volley 2018) : Video Italia Serbia (0-3): highlights della partita di pallavolo, per la terza fase dei Mondiali volley 2018. Perentoria vittoria serba a Torino, travolti gli azzurri(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:25:00 GMT)

VIDEO Italia-Serbia 0-3 - azzurri travolti ai Mondiali di volley : gli highlights della partita - dominio degli slavi : Serata nera per l’Italia che è stata ridimensionata ai Mondiali 2018 di volley maschile. La Serbia ha travolto gli azzurri con un pesante 3-0 e ora la strada verso le semifinali si complica terribilmente. La nostra Nazionale non è mai stata in partita, schiacciata al servizio e in attacco, incapace di impensierire gli slavi che ci hanno surclassato in 90 minuti di gioco a senso unico. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

VIDEO/ Italia-Olanda (3-1) : highlights del match di pallavolo (Mondiali Volley 2018) : Video, Italia-Olanda (3-1): highlights del match vinto dagli azzurri con i parziali 16-25, 25-20, 27-25, 25-15. Continua il cammino trionfale nel Mondiale di Volley 2018(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:28:00 GMT)

VIDEO Italia-Olanda 3-1 ai Mondiali di volley - gli highlights della partita. Show delle riserve al Forum di Milano : L’Italia delle riserve non fa sconti, non si fa prendere dall’emozione davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano e sconfigge l’Olanda per 3-1 nell’ultima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile. La settima vittoria della rassegna iridata è stata ottenuta dalla Nazionale priva dei big come Zaytsev, Juantorena e Giannelli ma con le seconde linee Nelli e Randazzo su di giri. Di seguito ...

Mondiali Volley 2018 – Velasco impazzito dopo Polonia-Argentina : lo sfogo è folle [VIDEO] : Julio Velasco shock al termine di Polonia-Argentina: lo sfogo del ct argentino dopo la vittoria al tie-break I Mondiali di Volley 2018 stanno regalando forti emozioni e puro spettacolo. Tra Italia e Bulgaria non mancano i colpi di scena, tra vittorie sorprendenti, pesanti sconfitte e gesti… insoliti. E’ il ct della Nazionale argentina uno degli uomini più chiacchierati del momento: dopo la vittoria al tie break contro la ...

VIDEO Highlights Italia-Russia 2-3 - battaglia campale ai Mondiali di volley : gli azzurri si arrendono al tie-break : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri si sono dovuti arrendere al tie-break dopo aver disputato una grandiosa partita davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, i Gladiatori hanno lottato alla pari contro l’Armata Rossa che alla fine ha mostrato i muscoli. La nostra Nazionale porta a casa comunque il punto che le serviva per chiudere il girone al primo posto e volare ...