VIDEO SPAL-Sassuolo 0-2 gli highlights della partita | Adjapong e Matri decidono al “Paolo

DIRETTA / Spal Sassuolo info streaming VIDEO e tv : arbitra Abbattista. Probabili formazioni - quote e orario : DIRETTA Spal Sassuolo , info streaming video e tv: Probabili formazioni , quote , orario e risultato live. Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Diretta/ Spal Sassuolo info streaming VIDEO e tv : orario e numeri e confronto - quote e probabili formazioni : Diretta Spal Sassuolo , info streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live. Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:49:00 GMT)

Spal Sassuolo/ Streaming VIDEO e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Spal Sassuolo , info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Inter-Fiorentina - i nerazzurri conquistano i tre punti ma si apre un caso : lite tra Spalletti e un calciatore [ VIDEO ] : Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, una piccola macchia rischia di rovinare una serata conclusasi con un bottino forse maggiore di quello che l’Inter avrebbe meritato. Nel finale Luciano Spalletti ha ripreso in maniera veemente Keita Baldè, che dopo il triplice fischio dell’arbitro ha rifiutato di dare la mano al suo mister per poi essere calmato da D’Ambrosio, autore del gol della partita. Keita, rispetto alle ...

Inter-Fiorentina - Spalletti non incrocia lo sguardo con la telecamera dopo l’espulsione con la Samp [VIDEO] : L’espulsione nel match contro la Sampdoria sembra aver segnato Luciano Spalletti. Si fa per dire, ovviamente: si tratta più di una battuta che di altro. Tutto deriva dagli istanti immediatamente antecedenti al calcio d’inizio, in cui il tecnico dell’Inter ha evitato di incrociare lo sguardo con l’obbiettivo della telecamera di Sky. Di seguito il tweet ironico de “Gli Autogol”: #Spalletti non guarda in ...