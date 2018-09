Video Genoa Chievo 2-0 | highlights e gol della partita Serie A | 6^ giornata

DIRETTA / Genoa Chievo (risultato live 2-0) streaming Video e tv : Raddoppio dei rossoblu! : DIRETTA Genoa Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:15:00 GMT)

E segna sempre lui : Genoa in vantaggio con bomber Piatek [Video] : Piatek non si smentisce e segna ancora con il suo Genoa confermandosi uno dei calciatori più prolifici del campionato italiano Piatek non sbaglia mai, dopo qualche anno di “errori”, il presidente del Genoa Preziosi ha azzeccato eccome il centravanti da prendere sul mercato. Il polacco continua a sorprendere, giunto adesso al sesto gol in un inizio di stagione davvero fantastico con il Genoa. Ecco dunque il gol che ha aperto la ...

Lazio-Genoa - Piatek sigla il 2-1 [Video] : Ancora il polacco Piatek in gol. Un disatro della retroguardia biancoceleste favorisce Piatek, che davanti al portiere non sbaglia. Il polacco adesso è sul trono dei bomber. #Piatek! Il #Genoa accorcia le distanze! #LazioGenoa 2-1 pic.twitter.com/p0J2gziR8a — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 23 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Lazio-Genoa - Immobile segna il 2-0 [Video] : Dopo un timida reazione del Genoa, la Lazio ha raddoppiato col capocannoniere dell’anno passato: Ciro Immobile. Caicedo ruba una palla sulla trequarti e la cede a Parolo, che serve in profondità Immobile: per il 17 è un gioco da ragazzi battere Marchetti. Ciro #Immobile! Raddoppio della #Lazio! #LazioGenoa 2-0 pic.twitter.com/E9OPY0Sqc7 — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 23 settembre 2018 L'articolo Lazio-Genoa, Immobile segna il 2-0 ...

Lazio avanti sul Genoa : ecco il gol di Caicedo [Video] : La Lazio passa in vantaggio col gol di Caicedo, a sopresa nell’undici iniziale al posto di Luis Alberto. L’ecuadoregno ha segnato sfruttando l’assist di testa di Milinkovic. Assist di #Milinkovic e rete di #Caicedo! #Lazio in vantaggio! #LazioGenoa 1-0 pic.twitter.com/fHOa9anzHh — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 23 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE ...

