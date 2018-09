Viareggio | gravissimo giovane in motorino contro un' auto FOTO

Ciclismo - il sostegno per Michael Antonelli : caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio - 18enne gravissimo in ospedale : Michael Antonelli versa in gravissime condizioni presso l’ospedale Careggi di Firenze dopo essere caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio, classica del calendario dilettantistico. Il sammarinese è finito fuori strada a grande velocità mentre stava scendendo dal Monte Oppio verso Limestre, in località San Marcello Piteglio (provincia di Pistoia): purtroppo la caduta è stata rovinosa e il ciclista ha sbattuto gravemente la testa. ...