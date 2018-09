Vettel | Ferrari | la macchina c' è e in Russia possiamo vincere

Formula 1 - Ferrari - Vettel saluta e omaggia Raikkonen : 'Il miglior compagno di team' : Il titolo iridato sta diventando una montagna sempre più difficile da scalare per Sebastian Vettel, attualmente distante 40 lunghezze dal leader della classifica piloti, Lewis Hamilton. In vista del Gran Premio di Russia, durante il quale avra' probabilmente l'ultima chance per tentare l'attacco al rivale della Mercedes, nella speranza di ricominciare a risucchiargli punti pesanti, il fuoriclasse tedesco ha rilasciato un'intervista ad Autosport, ...

F1 Ferrari - Vettel : «La nostra macchina funziona bene ovunque» : TORINO - È sicuro che la Ferrari non abbia nulla da temere dai circuiti restanti in questa stagione Sebastian Vettel, nonostante abbia vinto solo una delle ultime cinque gare. Il tedesco ha confessato ...

F1 Ferrari; Vettel : «Per Leclerc è un'ottima opportunità» : TORINO - Non ha mai fatto mistero Sebastian Vettel nell'ammettere la sua preferenza su Kimi Raikkonen come compagno di team rispetto al giovane rampante Leclerc, scelto dalla Ferrari per il 2019. In ...

F1 - Ferrari tra speranza di rimonta e dubbi sull'armonia nel team - ma non è certo colpa di Vettel : In uno sport che si basa sui centesimi di secondo, letteralmente su km di pista vivisezionati in millimetri, il campione al volante è il finalizzatore di un lavoro complesso, il fromboliere che ...

Formula 1 - Test Pirelli - day-2 : Vettel completa 121 giri con la Ferrari : Il quattro volte campione del mondo tedesco, che oggi ha preso il posto del futuro compagno di squadra Charles Leclerc a bordo della SF71H, ha completato 121 giri, mentre il finlandese del team di ...

Gli errori in pista e l'arrivo di Leclerc in Ferrari : Vettel invoca l'aiuto di 'Schumi' : L'errore nella pista di casa a Monza, l'arrivo dell'ambizioso Leclerc al posto dell'amico Raikkonen e Lewis Hamilton che si appresta a vincere ancora una volta il Mondiale. Sebastian Vettel vive un ...

F1 - Charles Leclerc subito sulla Ferrari! Test Pirelli per le gomme 2019 - ci sarà anche Sebastian Vettel : Charles Leclerc al volante della Ferrari già nel 2018! Il monegasco sarà infatti al volante della Rossa domani e venerdì durante i Test Pirelli che si disputeranno a Le Castellet (Francia), finalizzati alla delibera degli pneumatici 2019. Il giovane pilota, che dal prossimo anno affiancherà Sebastian Vettel a Maranello, si metterà subito alla prova e Testerà in anteprima le mescole per la prossima stagione. Non soltanto Leclerc in pista ma anche ...

F1 - Ferrari - la carica di Vettel : 'Ho già dimostrato quattro volte di poter vincere un Mondiale' : Accantonata la delusione di Singapore, Sebastian Vettel si è già proiettato alle ultime sei gare della stagione con una ritrovata positività. Intervistato dal quotidiano tedesco Sport Bild , il pilota della Ferrari si è detto convinto di poter ancora vincere il Mondiale, nonostante il -40 da Lewis Hamilton : 'Posso farcela, l'ho già dimostrato quattro volte' ha affermato. '...

F1 - Hamilton svela : “la Ferrari ha sbagliato strategia. Gioire per gli errori di Vettel? Dico che…” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Singapore, soffermandosi anche sulle prestazioni della Ferrari Alla vigilia sembrava che il week-end di Singapore fosse uno di quelli in cui difendersi per la Mercedes, ma le prestazioni di Lewis Hamilton hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Photo4/LaPresse Il britannico ha vinto con merito, aiutato da un giro perfetto in qualifica che ha obbligato Vettel ad inseguire fin dalla ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Ferrari ha peccato di presunzione e le sbavature di Vettel non aiutano : Non ci si vuol ergere a Tribunale dell’Inquisizione però dopo il GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, le responsabilità in casa Ferrari sono molte. Doveva essere il weekend che rilanciava le quotazioni del Cavallino Rampante in questo campionato, uscito sconfitto dall’appuntamento di Monza, dopo aver monopolizzato la scena nelle qualifiche. Il successo di Lewis Hamilton nella gara “più in ...