Vertenza Ipersimply - trovato punto d'accordo per trasferimento licenza commerciale : Teramo - Ore di trattativa al tavolo delle relazioni industriali della Provincia alla presenza di tutti i vertici istituzionali, della Regione, della Provincia e del Comune di Teramo. La firma sul verbale – non un verbale di accordo ma di presa d’atto delle posizioni delle parti – arriva alle 15. C’è un unico punto che trova tutti d’accordo e che, comunque, apre una speranza per il futuro dei lavoratori: la messa a disposizione da parte del ...

Vertenza Ipersimply - il sindaco di Teramo : continueremo a prenderci cura dei lavoratori : Teramo - Sulla Vertenza IperSimply, per la quale si è tenuto un tavolo di lavoro in Provincia, il sindaco Gianguido D'Alberto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “E’ fondamentale che al Tavolo si siano ritrovate tute le parti in causa: lavoratori, azienda, istituzioni, sindacati. La trattativa non è facile ma noi abbiano messo sul tavolo alcune condizioni irrinunciabili. Innanzitutto la tutela dei lavoratori, con la ...