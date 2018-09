Verissimo | Francesco Totti svela | “Ilary mi ha preso per pazzo…”

lanostratv

(Di giovedì 27 settembre 2018)ospite a: le sue rivelazioni su Ilary Blasi Sabato 29 Settembre torneràsu Canale 5 alle 16.10 circa con una nuovissima e scoppiettante puntata. Tra gli ospiti, come rivelato dalle anticipazioni, ci sarà anche l’ex calciatore, il quale è andato da Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro autobiografico intitolato Un Capitano. E in questa circostanza ha voluto parlare della sua famiglia e della moglie Ilary Blasi. Cosa ha detto su quest’ultima? L’uomo vorrebbe allargare la famiglia, mettendo al mondo un altro figlio, ma pare proprio che Ilary non sia affatto d’accordo, asserendo da Silvia Toffanin quanto segue: “Ho detto che volevo cinque figli e Ilary mi haper pazzo. Però piano piano la convincerò. Devo trovare il momento giusto per proporglielo. Adesso siamo in stand by…” In ...