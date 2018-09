Venezia | un “vaporetto rosa” in laguna per prevenire il tumore al seno

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 settembre 2018) Un vaporetto in rosa, per sottolineare sempre di più l’importanza della prevenzione in ambito sanitario e offrire davvero a tutti l’opportunità di sottoporsi a screening che possono salvare la vita. Questa l’originale iniziativa, promossa dal Comune diin collaborazione con Ulss 3 Serenissima, Ali, Lilte Avapo, sezioni die Mestre. “La prima delle iniziative di ‘Ottobre rosa’ – commenta Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di– interesserà tutto il territorio comunale, centro storico, isole e terraferma. Un progetto innovativo e originale, nato da un’idea di Rachele Sacco e reso possibile dal lavoro di squadra di più realtà che hanno collaborato insieme per realizzarlo, per diffondere in modo ancora più capillare la cultura della prevenzione”. “Per tutto il mese di ottobre un battello Ali, spiega Rachele Sacco, referente ...