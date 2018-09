Venezia | presidente Porto | perplesso da dichiarazioni ministri su tutela 2

liberoquotidiano

: IL PRESIDENTE DEL PORTO DI VENEZIA, PINO MUSOLINO, HA INCONTRATO LA CGIA - SteBonaldo : IL PRESIDENTE DEL PORTO DI VENEZIA, PINO MUSOLINO, HA INCONTRATO LA CGIA - cgiamestre : IL PRESIDENTE DEL PORTO DI VENEZIA, PINO MUSOLINO, HA INCONTRATO LA CGIA - OnLineNotizie : RT @Agenzia_Ansa: #Fedriga: 'Ue deve temere la volontà di cambiamento dei cittadini'. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ospite… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) (AdnKronos) - “Rinnovo quindi, la mia piena disponibilità per attivare un dialogo diretto nelle sedi istituzionali sul futuro die del suo. Sarebbe l’occasione per illustrare il lavoro fatto in questi anni e per chiarire, fuor di retorica, che il settore crociere in particolare e il po