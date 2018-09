Vela Under 15 | tre atleti del Club Velico Crotone in nazionale

House of Cards - il teaser della sesta e ultima stagione sVela la fine di Frank Underwood : La sesta stagione di House of Card farà il suo debutto su Netflix il prossimo 2 novembre. Sarà l'ultima e chiuderà la serie tv incentrata sulla coppia di coniugi Underwood. Ma il nuovo teaser ...

House of Cards - sVelato cosa succederà a Frank Underwood : E' ancora lontano il debutto dell'ultima stagione di House of Cards, che Netflix pubblicherà online il 2 novembre (da noi dovrebbe andare in onda nello stesso periodo su Sky Atlantic), ma con un'insolita mossa la produzione ha deciso di rivelare che fine farà il suo ex protagonista, ovvero Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey.Con il licenziamento dell'attore, dopo le accuse di molestie sessuali, Netflix si è trovato di fronte ad un ...

