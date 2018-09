Veicoli a guida autonoma | Stati per eliminare barriere legislative

Il futuro dei Veicoli a guida autonoma è già qui (e si muove benissimo in un labirinto di vetro) : Immaginate di essere alla guida di un mezzo lungo 11 metri e che pesa 33 tonnellate e di doverlo parcheggiare a Milano, in pieno centro. Una prospettiva senza dubbio stressante e un po’ ai limiti, certamente non desiderabile. Pensate allora di dover manovrare lo stesso veicolo in un labirinto di vetro di 1740 metri quadri, senza fare danni. È probabile che qualcuno possa non sentirsi all’altezza del compito e decida di declinare, ...