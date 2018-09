VAR introdotto anche in Champions League! Svolta storica per il calcio europeo | tutti i

sportfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) La UEFA ha deciso di introdurre il VAR inLeague a partire dalla prossima stagione: cadutigli ultimi dubbi sull’utilizzo della tecnologia in campo Dopo le polemiche legate all’operato arbitrale, avute durante i recenti match diLeague, la UEFA ha preso una decisione: a partire dalla prossima stagione, il VAR verràinLeague. Il Var verrà utilizzato a partire dai turni preliminari di agosto della prossima. Sempre nel 2019 verrànella Supercoppa Europea, nel 2020 per l’e l’Europa League, mentre nel 2021 sarà usato per le fasi finali della Nations League. Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha dichiarato: “confidiamo nel fatto che l’introduzione del Var nell’agosto 2019 ci dia il tempo necessario per realizzare un sistema in grado di garantire un utilizzo ...