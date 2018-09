Var in Champions League | è ufficiale Si parte dal 2019

L'Uefa ha ceduto : Var in Champions League dal 2019-2020 : Finalmente anche L'Uefa ha ceduto al fascino del Var che sarà introdotto anche in Champions League nella prossima stagione. Il 2019-2020, dunque, sarà l'anno dell'introduzione della tecnologia che ...

Sì alla Var in Champions dalla prossima stagione : Roma, 27 set., askanews, - Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre il Video Assistant Referees, Var, nella Champions League 2019-2020, a cominciare dai play-off di agosto. L'esordio ...

Var dalla prossima Champions League : ... la competizione per club più importante del mondo". Durante la riunione del Comitato Esecutivo sono state prese molte altre decisioni.

Calcio - Uefa : Var in Champions dal 2019 : 13.05 Il comitato esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre l'uso della video assistant referees nella Champions League 2019-20.La Var sarà inoltre utilizzata anche nella supercoppa Uefa 2019. L'Uefa prevede poi di estendere ulteriormente l'utilizzo della Var nella fase finale degli Europei 2020, nella Europa League 2020-21 (dalla fase a gironi in poi) e nelle finali della Nations League del 2021. Infine il sorteggio per le qualificazioni ...

Champions League - ecco la svolta : adesso è ufficiale - arriva il Var dal 2019 : arriva la svolta in Champions League, è pronto a ‘sbarcare’ il Var. E’ arrivato infatti negli ultimi minuti l’ok definitivo per la stagione 2019/2020 da parte dell’esecutivo Uefa, la richiesta della tecnologia era arrivata a gran voce da gran parte dei club ed inizialmente era stato bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti per la tecnologia ed è stata bocciata ...

Calcio : l'Uefa adotta il Var - sarà usato dalla prossima Champions : La Var arriverà in Champions League a partire dalla prossima stagione: il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre la Video assistant referees nel massimo torneo continentale dal 2019/20, a cominciare dalla fase di spareggio della competizione ad asgosto. Come ha reso noto il sito dell'Uefa, la Var verrà utilizzata anche ...

Var introdotto anche in Champions League! Svolta storica per il calcio europeo : tutti i dettagli : La UEFA ha deciso di introdurre il VAR in Champions League a partire dalla prossima stagione: caduti anche gli ultimi dubbi sull’utilizzo della tecnologia in campo Dopo le polemiche legate all’operato arbitrale, avute durante i recenti match di Champions League, la UEFA ha preso una decisione storica: a partire dalla prossima stagione, il VAR verrà introdotto in Champions League. Il Var verrà utilizzato a partire dai turni preliminari di ...

Champions League - arriva la svolta : adesso è ufficiale - arriva il Var dal 2019 : arriva la svolta in Champions League, è pronto a ‘sbarcare’ il Var. E’ arrivato infatti negli ultimi minuti l’ok definitivo per la stagione 2019/2020 da parte dell’esecutivo Uefa, la richiesta della tecnologia era arrivata a gran voce da gran parte dei club ed inizialmente era stato bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti per la tecnologia ed è stata bocciata ...

Champions League - arriva il Var dal 2019-2020 : è ufficiale : ... la competizione di punta nel mondo". Champions League, tutti gli highlights Guarda tutti i video

La UEFA introdurrà il Var a partire dalla prossima Champions League : La UEFA, la federazione del calcio europeo, introdurrà il VAR – cioè la cosiddetta “moviola in campo” – a partire dalla prossima Champions League, che inizierà nell’estate del 2019. La decisione è stata presa nel corso dal comitato esecutivo della The post La UEFA introdurrà il VAR a partire dalla prossima Champions League appeared first on Il Post.

Champions League - arriva il Var : ecco quando farà il suo esordio : Champions League- Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, l’Uefa sarebbe pronta a dire sì all’introduzione del Var in Champions League. Una decisione che potrebbe avere il suo ok definitivo già nella giornata di oggi. L’Esecutivo Uefa si radunerà e valuterò il da farsi. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente l’evolversi della maggiore competizione […] L'articolo ...

Var in Champions dal 2019 - atteso il via libera : CR7 aspetta la sanzione : L'Uefa è pronta a dare l'ok all'utilizzo della tecnologia, il portoghese verso un turno di squalifica

Champions League - via libera alla Var dal 2019-20 : U n anno d'attesa ma la Var si avvicina. Oggi l'Esecutivo Uefa dovrebbe dare l'ok al progetto del presidente Ceferin: la 'moviola' sarà introdotta dal 2019-20, cominciando dai playoff di agosto. Ma ...

Var in Champions dal 2019 - oggi atteso il via libera dell’Uefa : L'Uefa è pronta a dare il via libera all'utilizzo del Var in Champions League a partire dalla prossima stagione 2019/20. L'articolo Var in Champions dal 2019, oggi atteso il via libera dell’Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.