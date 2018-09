Var in Champions dal 2019 | atteso il via libera | CR7 aspetta la sanzione

Champions League - via libera alla Var dal 2019-20 : U n anno d'attesa ma la Var si avvicina. Oggi l'Esecutivo Uefa dovrebbe dare l'ok al progetto del presidente Ceferin: la 'moviola' sarà introdotta dal 2019-20, cominciando dai playoff di agosto. Ma ...

Var in Champions dal 2019 - oggi atteso il via libera dell’Uefa : L'Uefa è pronta a dare il via libera all'utilizzo del Var in Champions League a partire dalla prossima stagione 2019/20. L'articolo Var in Champions dal 2019, oggi atteso il via libera dell’Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Portate il Var in Champions : Dallo sputo di Douglas a Di Francesco alla carezza di Ronaldo ai capelli di Murillo , la Juve sta cercando di complicarsi la vita in Italia e in Europa mostrando un nervosismo davvero eccessivo e, ...

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Allegri - pensiero Variabile : da “con la tecnologia non è più calcio” - a “in Champions serve il Var” : Massimiliano Allegri ha cambiato radicalmente idea in merito al Var, tanto denigrato prima e tanto richiesto invece adesso Massimiliano Allegri sembra essere un po’ indeciso in merito all’utilizzo del Var nel mondo del pallone. “Per il calcio secondo me non va bene. Perché altrimenti bisognerebbe mettere i falli intenzionali, il gioco effettivo, e quindi poi si diventa come il baseball in America, si sta dieci ore allo stadio ...

Champions - Allegri : 'Juve brava ma ha concesso qualcosa. Ronaldo? La Var avrebbe aiutato' : Così Massimiliano Allegri a Sky Sport, dopo la vittoria di Valencia. 'La prova di Bernardeschi? È un giocatore che ha dimostrato di poter giocare a certi livelli. Ero indeciso, perché nell'ultimo ...

Boniek : 'Meravigliato che la Champions inizi senza Var' : GENOVA - ' inizia la Champions League e mi meraviglio che possa cominciare senza Var' . Lo dichiara Zbignew Boniek all'emittente regionale ligure Telenord. L'ex calciatore di Juventus e Roma, oggi ...

Milan - senti Biglia : “Champions obiettivo naturale. Vorrei rinnoVare! A Gattuso dico grazie perchè…” : Lucas Biglia a tutto tondo a margine dell’inaugurazione del ristorante “Bistrot Fourghetti”: il centrocampista argentino parla della sua condizione fisica, dell’obiettivo Champions e del rinnovo Tante le personalità legate all’ambiente Milan che hanno presenziato all’inaugurazione del “Bistrot Fourghetti”, ristorante che prende il posto della vecchia “Cucina Milanello”, in via ...

Milan - Biglia : "Voglio rinnoVare. L'obiettivo è la Champions" : Dopo il bagno di folla per l'incontro con il Pipita, Casa Milan indossa ancora l'abito delle grandi occasioni per l'inaugurazione del ristorante "Bistrot Fourghetti" che prende il posto della vecchia "...

Milan - Biglia : 'Ora alziamo l'asticella - obiettivo Champions League. Vorrei rinnoVare' : Il centrocampista argentino, in occasione della presentazione del Bistrot by Fourghetti a Casa Milan, ha parlato in esclusiva a Sky Sport degli obiettivi stagionali rossoneri: "Juventus? Noi dobbiamo ...

Milan - parla Biglia : 'Voglio rinnoVare. Obiettivo Champions - su Gattuso...' : Lucas Biglia , centrocampista del Milan , parla a Sky Sport della sua esperienza in rossonero: 'Mi sento molto integrato nel Milan: ci sono stati dei momenti difficili, ma cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia. Devo ringraziare tanto il ...

LIVE Juventus-Brøndby - Champions League calcio femminile in DIRETTA : le bianconere all’esordio cercano l’impresa a NoVara : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile. Il “Silvio Piola” di Novara alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche, ma il palcoscenico sarà di quelli importanti. Un appuntamento atteso dalla compagine di Rita Guar no che, dopo aver vinto lo Scudetto l’anno scorso, ha ...

Calcio femminile - Juventus-Brondby - Champions League 2019 : la Vecchia Signora cerca il successo all’esordio a NoVara : Il “Silvio Piola” di Novara domani sera, alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche ma il palcoscenico sarà di quelli importanti. La Juventus Women, infatti, fa il proprio esordio nella massima competizione continentale affrontando le danesi del Brondby, in una sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di Calcio femminile. Un appuntamento ...

Uefa - Ceferin : 'Ci aspettavamo Ronaldo venisse. Var in Champions? Non subito. Dico no alla Superlega' : Aleksander Ceferin , presidente Uefa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati, dal Var alla nuova Champions League, dal fair play finanziario all'Europeo del 2024. Senza dimenticare l'assenza di Cristiano Ronaldo al sorteggio dei gironi di Champions: ...