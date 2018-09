VAR dalla prossima Champions League

Calcio : l'Uefa adotta il VAR - sarà usato dalla prossima Champions : La Var arriverà in Champions League a partire dalla prossima stagione: il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre la Video assistant referees nel massimo torneo continentale dal 2019/20, a cominciare dalla fase di spareggio della competizione ad asgosto. Come ha reso noto il sito dell'Uefa, la Var verrà utilizzata anche ...

La UEFA introdurrà il VAR a partire dalla prossima Champions League : La UEFA, la federazione del calcio europeo, introdurrà il VAR – cioè la cosiddetta “moviola in campo” – a partire dalla prossima Champions League, che inizierà nell’estate del 2019. La decisione è stata presa nel corso dal comitato esecutivo della The post La UEFA introdurrà il VAR a partire dalla prossima Champions League appeared first on Il Post.

Dalla Germania : né Juve - né Bayern - ecco chi è in pole per PaVARd : Secondo quanto riportato da SportBild non è né la Juventus né il Bayern Monaco il club in pole position per Benjamin Pavard . Il terzino francese Campione del Mondo è sotto contratto con lo Stoccarda, ma il Real Madrid è in pole per acquistarlo.

Gmail presto consentirà di disattiVARe la feature Smart Reply dalla versione desktop : Stando ad un nuovo report di The Wall Street Journal, presto gli sviluppatori di Gmail consentiranno di disattivare Smart Reply anche nella versione desktop L'articolo Gmail presto consentirà di disattivare la feature Smart Reply dalla versione desktop proviene da TuttoAndroid.

Zenga all’Inter per risolleVARla dalla crisi? “Non mettetemi in difficoltà - Spalletti è un amico” : Luciano Spalletti nel mirino delle critiche dopo un inizio di stagione complicato con la sua Inter: Zenga tra i papabili in caso di futuro esonero?-- “Non mettermi in difficoltà con Spalletti, che è un amico”, ha dichiarato a Pressing l’ex portiere nerazzurro. Ancora è probabilmente presto per parlare di un allontanamento di Spalletti, le prossime gare però dovranno segnare un netto cambio di rotta.

Una serra con musica e termosifoni per coltiVARe marijuana in casa : scovato dalla finanza di Torino : Erano delle vere e proprie serre, adibite a vivaio per la coltivazione della marijuana, quelle scoperte nei giorni scorsi in un'abitazione dalla guardia di finanza di Torino. Il proprietario è un uomo ...

Clamorosa indiscrezione : Catania e NoVARa fuori dalla B? : ROMA - In attesa di essere confermata dal pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, una Clamorosa indiscrezione vedrebbe Novara e Catania già fuori dai giochi dei ripescaggi in Serie B. A precludere la partecipazione al prossimo campionato cadetto sarebbe il comma D3 ...

Parla Adua - ex moglie di PaVARotti - a 11 anni dalla morte del Maestro : «Non fu vita facile» : Essere la moglie di un tenore famoso, una superstar come Luciano Pavarotti è stato ' un lavoro a tempo pieno, non una vita facile ' soprattutto se agli impegni familiari si aggiunge quello di essere ...

Omicidio Dalla Chiesa - il Sindaco D’Alberto : “Un sacrificio che può salVARe le istituzioni" : Teramo - Il 3 settembre di 36 anni fa veniva assassinato Dalla mafia il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assieme alla sua compagna Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo. L'evento sconvolse il paese e riportò all'attenzione la questione della malavita organizzata che in alcune zone dell'Italia era divenuta un autentico contropotere. L’agguato mortale, dimostrò la potenza ormai raggiunta Dalla ...

SalVARe il popolo dalla fake politica : Twitter insegna a scrivere e a pensare. Mentre il Truce prepara la guerra con la Francia, nell'occasione sulla Libia, un twittomane lancia per le europee "tre partiti sul comò". Invece di stare tanto ...

VARese - epic fail della ciclista francese : l’atleta è al via dalla pedana - ma la partenza è disastrosa : Varese, Mondiali amatoriali di ciclismo. Tra i 2500 partecipanti (gran fondo compresa) c’è anche l’atleta francese che nella prova a cronometro ha la sfortuna – col senno di poi – di partire col numero uno. La ciclista probabilmente non aveva mai affrontato una partenza dal palco rialzato con pedana e la conseguenza è stata disastrosa. Fortunatamente per lei non ha subito traumi e se l’è cavata con poche ...

Einer Rubio - dalla Colombia al Sannio per proVARe a conquistare il ciclismo : Pago Veiano. Appena duemila anime nell'entroterra sannita, a una ventina di chilometri da Benevento. Sta crescendo qui uno dei nuovi talenti emergenti del ciclismo mondiale, si chiama Einer Augusto ...

Angelus - L'appello del Papa : 'SalVARe la Siria dalla catastrofe' : Un esame di coscienza In merito alla seconda parte del messaggio di Giacomo, 'non lasciarsi contaminare da questo mondo', Papa Francesco spiega che 'non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. ...

Tra tecnologia e... Ronaldo - a tutto Ceferin : 'il VAR dalla Supercoppa 2019. CR7? Ci aspettavamo che venisse' : ... sono questi alcuni degli argomenti trattati da Aleksander Ceferin nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi. Il numero uno del calcio europeo ha parlato ...