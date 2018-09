Vaccini | prodotto sperimentale riduce la Tbc in chi ha infezione latente

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 settembre 2018) Dalla ricerca buone notizie per la lotta alla tubercolosi. Principale causa di morte per malattie infettive in tutto il mondo, la Tbc ha causato circa 1,6 milioni di morti solo nel 2017. Si stima che un quarto della popolazione globale abbia un’tubercolare, e di questi circa il 10% svilupperà malattia tubercolotica polmonare. Ebbene, Gsk e Aeras hanno riferito che il candidato vaccino (M72/AS01E) di Gsk ha ridotto significativamente l’incidenza della tubercolosi polmonare negli adulti Hiv-negativi conda tubercolosiin un test clinico di fase IIb in corso. Questi risultati primari, pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine‘, dopo 2 anni di sperimentazione, dimostrano un’efficacia complessiva del vaccino del 54%, con vari tassi di risposta osservati in diversi sottogruppi demografici. Il candidato vaccino, si legge ...