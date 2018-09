Vaccini | Moretti Pd | su esavalente ministro Grillo ci ripensi

liberoquotidiano

: RT @Consiglioveneto: #Sanità - Moretti (PD): 'In Italia si muore di pertosse e il ministro Grillo vuole togliere l'obbligo dell'esavalente.… - ale_moretti : RT @Consiglioveneto: #Sanità - Moretti (PD): 'In Italia si muore di pertosse e il ministro Grillo vuole togliere l'obbligo dell'esavalente.… - Consiglioveneto : #Sanità - Moretti (PD): 'In Italia si muore di pertosse e il ministro Grillo vuole togliere l'obbligo dell'esavalen… - vvoxonline : .@ale_moretti attacca @GiuliaGrilloM5S : «faccia come @PaolaTavernaM5S , non parli più di #vaccini» >>… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Forse ladovrebbe seguire l’esempio della sua collega Paola Taverna: smetterla di parlare di, dato che non riesce a farlo con cognizione di causa. Togliere l’obbligo per l’è sbagliato e pericoloso. Non lo dice il Partito Democratico,