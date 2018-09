Usa | l’accusatrice di Kavanaugh | “Rideva mentre mi aggrediva | pensavo mi uccidesse”

Kavanaugh - parla l’accUsatrice Ford : «Ha provato a violentarmi - pensavo mi uccidesse». Lui : «Sono innocente» : L’audizione in Senato di Christine Blasey Ford, mentre continuano ad emergere denunce: un’altra donna dichiara che in gioventù il futuro giudice la assalì ubriaco su uno yacht. Trump non esclude di «cambiare idea» sulla nomina per la Corte Suprema