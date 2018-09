Usa | la testimonianza di Kavanaugh | ' Al liceo bevevo | ma nessun assalto sessuale'

Niccolò Bettarini : processo a fine ottobre/ Imputati acc Usa ti di tentato omicidio - no a testimonianza 19enne : Niccolò Bettarini : il gup ha fissato la prima udienza del processo con rito abbreviato a fine ottobre . Imputati quattro giovani accusati di tentato omicidio aggravato.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:02:00 GMT)

Hacker russi contro tre candidati del Congresso Usa - la testimonianza di Microsoft : Hacker (Getty Images) Almeno tre candidati alla corsa al Congresso Usa sono stati vittime dell’eccessiva curiosità degli Hacker russi, ha dichiarato Tom Burt, vicepresidente per la Sicurezza dei clienti di Microsoft, dal palco dell’Aspen Security Forum, in corso da mercoledì 18 fino a sabato 21 luglio in Colorado. Queste intrusioni secondo Microsoft sono collegate al gruppo soprannominato Strontium, lo stesso che secondo il colosso di Redmond si ...