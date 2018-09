Uomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 in diretta

Uomini e Donne - Nicola racconta tutta la verità su Sara : Sara Affi Fella è stata scaricata da tutti: sponsor , agenzia con la quale lavorava e dai suoi followers . L'inganno a Uomini e Donne non è piaciuto a nessuno. Anzi: ha letteralmente fatto infuriare. ...

Uomini e donne - Riccardo Guarnieri massacrato in studio : Tina Cipollari gli dà il colpo di grazia : Nella puntata di mercoledì 26 settembre di Uomini e donne i protagonisti sono ancora una volta Riccardo Guarnieri e Ida Platano . La situazione tra i due sembra più tesa che mai e, dopo Temptation ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico 26 settembre 2018 : la Confessione Shock di Nicola Panico! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 26 settembre 2018: Nicola presente in studio! Lorenzo non elimina Giada dopo una Confessione choc! Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola spiega di essere stato manipolato da Sara e dalla sua famiglia! Erika svela che Giada non è interessata ai tronisti, ma alla visibilità che potrebbe ottenere grazie al programma. Carolina e Greta protestano! I tronisti ritornano per una nuova ...

Uomini e Donne - anticipazioni : caso Sara Affi Fella - Nicola Panico in studio chiede scusa a tutti : A Uomini e Donne è ancora caldissimo il caso Sara Affi Fella: per i pochi che non lo conoscessero, l'ex tronista ha finto di essere single per tutta la scorsa stagione del programma, scegliendo alla fine Luigi Mastroianni e lasciandolo dopo poco tempo. La redazione l'ha smascherata e la ragazza intanto è stata messa alla gogna, dalla tv ai social, dove su Instagram sta perdendo migliaia di follower.Nelle puntate che si stanno registrando ...

Uomini e Donne anticipazioni : NICOLA PANICO in studio - ecco perché : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e non mancano alcune sorprese; scopriamo insieme che cosa è avvenuto nella puntata registrata ieri sera (mercoledì 26 settembre 2018). Come è emerso negli scorsi giorni sul web, Maria De Filippi è tornata ad occuparsi del “caso” Sara Affi Fella e ha deciso di ospitare il suo ex NICOLA PANICO: quest’ultimo, durante uno sfogo con l’autore Claudio Leotta, ha ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella distrutta da Nicola Panico : 'I suoi genitori mi hanno rovinato. E i soldi...' : Contro Sara Affi Fella ha aperto il fuoco anche l'ex storico, Nicola Panico , uscito allo scoperto dopo che è scoppiato il caso Uomini e donne . E Panico, di fatto, ha smascherato la Affi Fella, già ...

Uomini e donne - la confessione di Nicola Panico : ‘Sara Affi Fella diceva che ci saremmo sposati’ : “Ho subito pressioni per non parlare (persone della sua famiglia, amiche in comune), ma è giusto che difenda la mia vita, perché per dieci mesi sono stato un fantasma”. Nicola Panico parla del caso del momento: l’inganno che la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha tramato contro il pubblico, i corteggiatori, e la redazione del programma. Panico, ex fidanzato di Sara, vuota il sacco con Witty Tv e spiega di essere ...

