Uomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14 45

Uomini e Donne oggi : caos in studio - lite tra Mara e Teresa : oggi Uomini e Donne: Mara e Teresa litigano in studio, tutti contro la Fasone oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte con Luigi e Lorenzo. Quest’ultimo conferma a Maria De Filippi di non voler portare più in esterna Viviana. La ragazza doveva uscire con entrambi i […] L'articolo Uomini e Donne oggi: caos in studio, lite tra Mara e Teresa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico 26 settembre 2018 : la Confessione Shock di Nicola Panico! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 26 settembre 2018: Nicola presente in studio! Lorenzo non elimina Giada dopo una Confessione choc! Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola spiega di essere stato manipolato da Sara e dalla sua famiglia! Erika svela che Giada non è interessata ai tronisti, ma alla visibilità che potrebbe ottenere grazie al programma. Carolina e Greta protestano! I tronisti ritornano per una nuova ...

Uomini e Donne - anticipazioni : caso Sara Affi Fella - Nicola Panico in studio chiede scusa a tutti : A Uomini e Donne è ancora caldissimo il caso Sara Affi Fella: per i pochi che non lo conoscessero, l'ex tronista ha finto di essere single per tutta la scorsa stagione del programma, scegliendo alla fine Luigi Mastroianni e lasciandolo dopo poco tempo. La redazione l'ha smascherata e la ragazza intanto è stata messa alla gogna, dalla tv ai social, dove su Instagram sta perdendo migliaia di follower.Nelle puntate che si stanno registrando ...

Uomini e Donne anticipazioni : NICOLA PANICO in studio - ecco perché : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e non mancano alcune sorprese; scopriamo insieme che cosa è avvenuto nella puntata registrata ieri sera (mercoledì 26 settembre 2018). Come è emerso negli scorsi giorni sul web, Maria De Filippi è tornata ad occuparsi del “caso” Sara Affi Fella e ha deciso di ospitare il suo ex NICOLA PANICO: quest’ultimo, durante uno sfogo con l’autore Claudio Leotta, ha ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella distrutta da Nicola Panico : 'I suoi genitori mi hanno rovinato. E i soldi...' : Contro Sara Affi Fella ha aperto il fuoco anche l'ex storico, Nicola Panico , uscito allo scoperto dopo che è scoppiato il caso Uomini e donne . E Panico, di fatto, ha smascherato la Affi Fella, già ...

Uomini e donne - la confessione di Nicola Panico : ‘Sara Affi Fella diceva che ci saremmo sposati’ : “Ho subito pressioni per non parlare (persone della sua famiglia, amiche in comune), ma è giusto che difenda la mia vita, perché per dieci mesi sono stato un fantasma”. Nicola Panico parla del caso del momento: l’inganno che la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha tramato contro il pubblico, i corteggiatori, e la redazione del programma. Panico, ex fidanzato di Sara, vuota il sacco con Witty Tv e spiega di essere ...

Ascolti tv pomeriggio - 26 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Giro di boa della terza settimana. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 26 settembre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Visto l’andamento delle tre trasmissioni sarebbe, però, ormai meglio chiedersi quale divario vi è fra i tre programmi e quanti telespettatori hanno perso o acquistato: Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5. Ecco quindi tutti i dati ...

Uomini e donne - Vittorio Parigini : ‘Tra me e Sara Affi Fella è finita’ : “Allora ragzzzi voglio precisare una cosa la storia tra me e Sara è finita. Quindi io non c’entro più nulla. Ciao”. Poche ma efficaci parole quelle pronunciate da Vittorio Parigini su Instagram per comunicare ai follower la fine della sua storia con Sara Affi Fella, la ex tronista che ha ingannato pubblico e redazione di Uomini e donne intrattenendo una relazione con il suo ex Nicola Panico per tutta la durata del suo ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la malattia per cui ha perso tutto : cosa c'è dietro la menzogna : Volatile è la notorietà nell'era dei reality show e dei social network. Si acquisisce con facilità e con altrettanta facilità deperisce. Essa è cipria, si posa un po' qui e un po' lì, poi svanisce. ...

Uomini e donne - matrimonio Teresanna Pugliese : oggi si sposa l'ex di Francesco Monte : oggi giovedì 27 settembre, Teresanna Pugliese si sposa e diventa ufficialmente la moglie di Giovanni Gentile. l'ex corteggiatrice si è praticamente gettata alle spalle la rottura con Francesco Monte. Quest'ultimo è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. La donna ha svelato al magazine di Uomini e donne come ha organizzato la cerimonia ed ha illustrato alcuni dettagli sul suo abito da sposa. A quanto pare sarà tutto uno ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : la verità di Nicola Panico : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nella registrazione del 26 settembre 2018 è stato ospite Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Il calciatore è andato in studio per raccontare la sua verità e per mettere un punto definitivo sulla vicenda. Nicola ovviamente ha confermato tutte le rivelazioni riportate dalla segnalazione della persona anonima ed ha raccontato nuovi e sconvolgenti ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e quel gesto verso Giorgio Manetti : la dama sorprende (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? I due hanno preso due strade differenti, ecco la dimostrazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:35:00 GMT)