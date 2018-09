Uomini e Donne | Gianni Sperti | lungo sfogo contro Giorgio Manetti

Uomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 : ...

FEDERICO RUBINI - CHI È?/ Uomini e donne - Teresa Langella stuzzica : "Con lui mi annoio..." : Il corteggiatore "vip" al cospetto di Teresa Langella è l'ex tentatore di Temptation Island FEDERICO RUBINI. Il giovane riuscirà a conquistare la compagna di villaggio?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo ammaliato dall’ex tentatrice Stefanì : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi ammaliato da Stefanì Nobile, ex tentatrice di Riccardo Guarnieri Stefanì Nobile ex tentratrice di Riccardo Guarnieri a Temptation Island approda a Uomini e Donne per corteggiare Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. In particolare, appare particolarmente più interessato alla nuova corteggiatrice. Appena Maria De Filippi dà la parola a Stefanì, Lorenzo […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo ammaliato ...

Uomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 in diretta : Mara e Teresa litigano : [live_placement] Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 in diretta: Mara e Teresa litigano pubblicato su Gossipblog.it 27 settembre 2018 15:30.

Anticipazioni Uomini e donne - puntata 28 settembre : la verità su Sara Affi Fella rimandata - a quando? : Le Anticipazioni di Uomini e donne sono destinate a deludere i fan del programma. In molti oggi si aspettavano di vedere Sara Affi Fella sulla bocca di tutti per cercare di capire cosa è successo in queste ore ma sembra proprio che dovremo attendere ancora. La stessa produzione aveva annunciato la messa in onda della puntata con le rivelazioni su Sara per oggi ma non è stato così e non sarà così nemmeno domani. Anticipazioni Uomini E donne DEL ...

MARA FASONE CONTRO TERESA LANGELLA/ Uomini e donne - video : "Scendi dal piedistallo - sei superficiale" : MARA FASONE e TERESA LANGELLA, protagoniste di una furiosa lite a Uomini e donne: tra accuse e rimproveri, entra in scena l'ex tentatore Andrea Del Corso.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:28:00 GMT)

Uomini e Donne Vittorio Parigini lascia Sara Affi Fella : Dopo lo scandalo di Sara Affi Fella e il suo tentativo di ingannare il pubblico e la redazione di “Uomini e Donne” si amplifica ogni giorno di più. Dopo che il suo ex Nicola Panico ha raccontato tutto chiedendo scusa a Maria de Filippi anche il suo neo fidanzato Vittorio Parigini la scarica via social. La Affi Fella e Parigini erano stati paparazzati insieme la scorsa settimana a Ponte Milvio. Vittorio Parigini che in questi giorni di bufera ...

Viviana Vizzini - chi è?/ Uomini e donne - Luigi sbotta : "Sei qui per convincermi a corteggiare Mara?" : Viviana Vizzini, nuova corteggiatrice di Uomini e donne, al centro delle polemiche per la sua amicizia con Mara Fasone e per il doppio gioco con Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:09:00 GMT)

Uomini e Donne - Maria De Filippi molto irritata nei confronti di Sara Affi Fella - per lei le cose vanno malissimo adesso : Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: la conduttrice è molto irritata Lo scandalo scoppiato in questi giorni a Uomini e Donne ha decisamente lasciato senza parole sia il pubblico da casa che le persone che da diverso tempo lavoro al programma. Sara Affi Fella, come molti già sanno, ha finto infatti di essere single per tutto il periodo in cui è stata sul trono. A portare a galla la verità è stato proprio Nicola Panico, il fidanzato ...

Uomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e donne | Puntata 27 settembre 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 27 settembre 2018 14:46.

Uomini e Donne - Nicola racconta tutta la verità su Sara : Sara Affi Fella è stata scaricata da tutti: sponsor , agenzia con la quale lavorava e dai suoi followers . L'inganno a Uomini e Donne non è piaciuto a nessuno. Anzi: ha letteralmente fatto infuriare. ...

VIVIANA VIZZINI - CHI È?/ Uomini e donne - l'amica di Mara Fasone contesa da Luigi e Lorenzo : VIVIANA VIZZINI, nuova corteggiatrice di Uomini e donne, al centro delle polemiche per la sua amicizia con Mara Fasone e per il doppio gioco con Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:11:00 GMT)

Mara Fasone contro Teresa Langella/ Uomini e donne - video : "Sei falsa" - è scontro tra troniste : Mara Fasone e Teresa Langella, protagoniste di una furiosa lite a Uomini e donne: tra accuse e rimproveri, entra in scena l'ex tentatore Andrea Del Corso.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Federico Rubini - chi è?/ Uomini e donne - da tentatore a corteggiatore di Teresa Langella : Il corteggiatore "vip" al cospetto di Teresa Langella è l'ex tentatore di Temptation Island Federico Rubini. Il giovane riuscirà a conquistare la compagna di villaggio?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:00:00 GMT)