Università | Pisa e Bologna tra le eccellenze mondiali

Leggi razziali - a Pisa le Università chiedono scusa 80 anni dopo le espulsioni di prof e studenti : “Mai più obbedire” : “È troppo facile chiedere scusa” ha esordito il rettore dell’università di Pisa Paolo Mancarella. E’ stato suo il discorso a nome dell’intero accademico per chiedere scusa, a distanza di 80 anni, per l’espulsione di migliaia di ebrei (studenti e insegnanti) dagli atenei di tutto il Paese, per volere e per decreto del governo fascista di Benito Mussolini. “Noi oggi non dobbiamo obbedire mai più – ha ...

Pisa - le scuse dell'Università a 80 anni dalle leggi razziali : 'Dobbiamo avere la forza di non obbedire mai più' : La cerimonia nel cortile del Palazzo della Sapienza: presenti i rettori di tutti gli atenei. Noemi Di Segni, presidentessa delle Comunità ebraiche italiane: "Guardare al futuro attivando corsi e studi"

