Una volta c' era la decrescita felice | ora Casaleggio dice | Investire per crescere

“Una svolta epocale - ci porterà in Serie A” : Nella Monza che sogna con Berlusconi : «Io sono del Monza. Non riusciremo mai a venire in Serie A», dice sconsolato Renato Pozzetto a una giovane e sfolgorante Lory Del Santo. Il film, «Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective», regia di Bruno Corbucci, 1979, non è esattamente entrato Nella storia del cinema. In quella del Monza Calcio, però, sì. Negli Anni Settanta, la società bi...

Voltaren potrebbe essere pericoloso per il cuore : i risultati di Una ricerca scientifica : Voltaren pericoloso per il cuore? Una recente ricerca scientifica ha fatto scattare l’allarme sulla molecola dicloflenac e la sua possibile responsabilità nell’insorgenza di eventi cardiaci. Stiamo parlando del farmaco antinfiammatorio, non steroideo, più utilizzato al mondo, la cui molecola, il dicloflenac, è conosciuta, in ambito farmaceutico in Italia, con il nome commerciale di Voltaren, un vero e proprio ‘gioiello’ della casa farmaceutica ...

Lanciano - rapina in villa : arrestati 3 rumeni/ Video ultime notizie : italiano in fuga - coinvolta Una donna? : rapina in villa a Lanciano: arrestati tre rumeni. ultime notizie, svolta nelle indagini: fermati con 3400 euro. Le forze dell'ordine li hanno fermati quest'oggi

Harry non c’è - Meghan Markle rompe (ancora) l’etichetta. Ma stavolta nessUna critica. Anzi : Senza Harry e pure senza la regina Elisabetta, con cui Meghan Markle aveva condiviso il suo primo impegno ufficiale ‘in solitaria’. Ricordate? Avvenne poco dopo il royal wedding dello scorso 19 maggio: Sua Maestà aveva chiesto alla neo moglie del nipote di accompagnarla a bordo del treno reale – privilegio concesso fino a quel momento ai soli membri senior della famiglia – a Chester per l’inaugurazione di un ponte e di ...

Gubbio - un festival sui barbari di Una volta e su quelli di casa nostra : I “barbari” sono di attualità? Eccome. Per esempio, vengono citati da chi ritiene che l’origine di ogni male italiano – dalla pressione fiscale alla pressione alta – vada imputato ai migranti che giungono dal Nord Africa e dal Medio Oriente; tanto che si sente e si legge di “nuove invasioni barbariche”. Però nel maggio scorso il Movimento 5 Stelle e la Lega si sono imbufaliti contro un editoriale del Financial Times intitolato “Roma ...

Blocco della spesa a Napoli : tagliati i ticket mensa - comUnali in rivolta : ... 'I lavoratori non voglio pagare i debiti della politica' urlato da Agostino Anselmi della Cisl e dallo Csa con Francesca Pinto e Roberta Stella. Le due organizzazioni sindacali hanno già dichiarato ...

Cher Una volta gli Abba : la diva più longeva canta la band più seguita : Cher più gli Abba uguale successo garantito. A far due conti, il disco tributo che Cher ha dedicato alla band svedese sfonda una classifica aperta: lei famosa e iconica, loro firmatari di successi che non hanno tempo perché Abbastanza kitsch (Fernando) Abbastanza epici (The winner takes it all) e Abbastanza universali (Mamma mia) per copiaincollarsi nella memoria collettiva da qui all'eternità. Quindi in Dancing Queen Cher si sdoppia proprio ...

"Il decreto sui migranti non è Una cattiva mossa". Stavolta l'Europa non boccia Salvini : L'estensione del periodo di detenzione, l'accorciamento dei tempi procedurali ed il fatto che il rifiuto della richiesta d'asilo sia contestuale all'ordine di espulsione. Sono questi, secondo fonti Ue, i punti positivi del pacchetto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che viene giudicato ad un primo esame "non una cattiva mossa". Ovviamente, spiegano le fonti, dobbiamo vedere cosa sarà diventato dopo l'adozione del ...

Spider-Man è ancora Una volta il gioco più venduto in UK : Come accaduto in Italia, con sorpresa di nessuno, Marvel's Spider-Man è rimasto in cima alle classifiche software del Regno Unito per un'altra settimana. L'apprezzatissimo gioco di Insomniac è anche diventato il titolo first party di Sony venduto più velocemente, battendo il precedente record di God of War e si prevede che Spider-Man continui a vedere bene anche durante la stagione delle festività.Anche l'ultimo episodio della serie di Lara ...

Emily Ratajkowski/ La modella per la prima volta ospite in Una tv italiana (EPCC a Teatro) : Per la prima volta ospite di un programma della televisione italiana, la modella e attrice Emily Ratajkowski incontra Alessandro Cattelan a "E poi c'è Cattelan a Teatro" su Sky Uno.

Mondiali volley 2018 - Blengini predica calma : “pensiamo ad Una gara alla volta - ci prepareremo al meglio” : Il commissario tecnico ha parlato dopo il sorteggio delle Final Six, chiedendo ai suoi uomini di tenere alta la concentrazione E’ un Blengini soddisfatto quello che è arrivato nella sua Torino alla vigilia delle gare della Final Six. Il ct azzurro, nel commentare il sorteggio e il calendario della fase che può schiudere le porte delle semifinali, ha tenuto un profilo basso, frasi che hanno doppio obiettivo: far capire che la squadra sin ...

Una bimba di 8 anni - parla per la prima volta nella vita : ecco chi è riuscito nel miracolo : Perché per lei è stata ' una compagna di giochi , la migliore, un'amica che le ha fatto scoprire un intero mondo, tutto nuovo', ha concluso la signora Roberts.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ "Una volta l'ho chiamato col nome del mio ex" (Vieni da me) : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Vieni da me: "Una volta l'ho chiamato col nome del mio ex". La coppia ospite di Caterina Balivo insieme al campione di ciclismo Francesco

"Sulla mia pelle" - Una rivolta morale : "Sulla mia pelle" è un film che segnerà un'epoca. Cremonini realizza un'opera preziosa, che riesce a evitare la retorica nonostante la portata storica degli avvenimenti. Gli attori e le attrici, bravissimi, danno la migliore prova di sé armonizzando la propria recitazione con il tono medio del film, con la descrizione mai enfatica dei fatti, tratti rigorosamente dalle carte del processo e dal materiale sanitario.Il corpo di ...