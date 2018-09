Una giornata di stop a Ronaldo

Calcio - Champions League 2018-2019 : Una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

Cristiano Ronaldo squalificato per Una giornata in Champions League : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions League.Il campione portoghese rischiava fino a 3 giornate di squalifica per aver tirato i capelli al difensore del Valencia Murillo, ma la Uefa ha deciso di confermare una sola giornata di squalifica. Ronaldo, quindi, salterà soltanto la ...

Serie A : squalificati e infortUnati 6a giornata : Turno infrasettimanale per il campionato di Serie A, che giunge alla sua 6a giornata. Ecco infortunati e squalificati. Inter-Fiorentina Inter infortunati: Vrsaljko (infiammazione ginocchio sinistro) squalificati: Nessuno Fiorentina infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Udinese-Lazio Udinese infortunati: Badu (distorsione ginocchio sinistro, possibile rientro metà ottobre); Ingelsson (operato legamento crociato anteriore sinistro, rientro ...

Una giornata a Zajc e a Spalletti : ANSA, - ROMA, 24 SET - Una giornata di squalifica a Zajc, Empoli, e una all'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti. Queste le decisione assunte dal giudice sportivo dopo la 5/a giornata. Una giornata ...

Montagna : il Premio ITAS sarà protagonista in Una giornata speciale al Parco Antola (GE) : Il Premio ITAS del libro di Montagna, il più importante Premio europeo dedicato all’editoria di Montagna, che nell’ultima edizione ha visto trionfare “La lezione del freddo” di Roberto Casati nella sezione migliore opera narrativa, si trasferisce per un giorno in Antola. sarà una giornata di “cultura a 1500 metri”, aperta a ragazzi e adulti, per promuovere la letteratura ma anche per invogliare i giovani alla scrittura e alla lettura. Per ...

A Frascati Una giornata dedicata a Signage e Hospitality : Frutto del consolidamento della partnership tra le due aziende, la giornata formativa permetterà a Xpres , che oltre quindici anni si occupa della distribuzione di prodotti e soluzioni del mondo ICT, ...

Una giornata per i rinoceronti : Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Tanti rinoceronti Come ogni anno, la giornata mondiale dei rinoceronti è l’occasione per ricordare la situazione di estremo pericolo vissuto quotidianamente da questi animali. Nonostante i continui sforzi, il bracconaggio e il commercio internazionale dei corni di rinoceronte sono in continuo ...

