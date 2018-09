Un Posto al Sole | anticipazioni puntate dall' 1 al 5 ottobre 2018

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 settembre 2018 : Mentre Otello riflette se accettare o meno la proposta di Troncone, Roberto organizza una trappola per Luigi Morace.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 27 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 27 settembre 2018: Deciso a proteggere Vera (Giulia Schiavo) dal ricattatore Luigi Morace (Valerio Da Silva), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) escogiterà una trappola per affrontare l’uomo… Ormai caduto completamente nel vizio del gioco, Otello (Lucio Allocca) è rimasto senza soldi e inizia a considerare l’offerta di Lello Troncone (Lucio Pierri)… Serena (Miriam ...

Un Posto al sole anticipazioni : come va tra VITTORIO e ANITA? : Dopo una breve pausa tornano alla ribalta le vicende giovanili di Un posto al sole, con VITTORIO (Amato D’Auria) e Anita (Ludovica Bizzaglia) che saranno di nuovo al centro della scena tra pochi giorni. La giovane Falco, dopo l’entrata in carcere di suo padre Luca (Marco Basile), ha continuato a vivere dai Del Bue ma ora avrà a che fare con un VITTORIO sempre più geloso. E per Anita non sarà facile gestire tale gelosia, tanto che la ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 26 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 26 settembre 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo) è ancora tormentata dai sensi di colpa e dal ricatto di Luigi Morace (Valerio Da Silva). Riuscirà Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a rassicurarla? Mentre amici e familiari cominciano a rendersi conto dei suoi strani atteggiamenti, Otello (Lucio Allocca) cade sempre più nella dipendenza dal gioco d’azzardo… Dopo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2018 : Niko e Susanna sono alle prese con la visita delle loro famiglie mentre Roberto consiglia a Vera di non confessare di essere l'assassina di Veronica.

Ilenia Lazzarin di Un Posto al sole è incinta : l'annuncio sui social : Questa volta non si tratta di un copione di una soap opera ma della vita reale: Ilenia Lazzarin, interprete di Viola nella fiction Un posto al sole [VIDEO], aspetta un bambino. Da tempo si vociferava un presunto aumento della taglia di seno dell'attrice dovuto probabilmente ad una mastoplastica, ma nulla di più sbagliato. Infatti, la Lazzarin ha chiarito una volta per tutte che quelle forme rotonde sono dovute alla gravidanza, pubblicando una ...

Un Posto al sole - Ilena Lazzarin e la foto che commuove l'Italia : 'Può essere soltanto un dono divino' : No, non si tratta di una fiction. Ma di una splendida realtà: Ilenia Lazzarin , l'attrice che nella fiction Un posto al sole interpreta Viola, è incinta. L'annuncio lo ha dato lei stessa su Instagram, ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre 2018: Roberto Ferri scopre che ci sono tanti risvolti positivi nella sua storia con Vera; intanto quest’ultima appare sempre più inquieta, anche nella sfera lavorativa. La famiglia e gli amici cercano di aiutare Otello, alle prese con il problema del gioco, ma il risultato non è quello sperato. Filippo inizia il nuovo lavoro, ignaro delle tensioni che ha ...

Un Posto al sole : ILENIA LAZZARIN INCINTA - l’attrice lo annuncia sui social : Ne abbiamo parlato proprio di recente: presto a Un posto al sole rivedremo ILENIA LAZZARIN e Paolo Romano, in un arco narrativo registrato durante l’estate. I due attori sono sul set anche in questi giorni e ciò ci fa immaginare che i ruoli di Viola ed Eugenio appaiano anche in seguito, ma in questi giorni “si mormorava” che in seguito ci potrebbe essere – almeno per un po’ – un minor numero di occasioni per ...