UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 28 settembre 2018

Un POSTO al sole anticipazioni : Antonella Prisco - “Mi rivedrete PRESTO!” : Con la ripresa di Un posto al sole abbiamo ritrovato tutti i personaggi della soap partenopea di Rai 3. Tutti… tranne uno! Come avrete sicuramente notato, Mariella Altieri in questo periodo non appare a Upas e il motivo è ben noto: l’attrice Antonella Prisco, lo scorso 9 agosto, ha dato alla luce il piccolo Vincenzo e dunque in questo periodo è in pausa maternità. La mancanza in video della Prisco si sente, anche perché per ora è ...