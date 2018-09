Un posto al sole anticipazioni | Antonella Prisco | “Mi rivedrete PRESTO!”

tvsoap

(Di giovedì 27 settembre 2018) Con la ripresa di Unalabbiamo ritrovato tutti i personaggi della soap partenopea di Rai 3. Tutti… tranne uno! Come avrete sicuramente notato, Mariella Altieri in questo periodo non appare a Upas e il motivo è ben noto: l’attrice, lo scorso 9 agosto, ha dato alla luce il piccolo Vincenzo e dunque in questo periodo è in pausa maternità. La mancanza in video dellasi sente, anche perché per ora è stata lasciata in sospeso una delle storyline a cui il pubblico più si era affezionato. Ma è la stessa, dalle pagine della rivista Telesette, a rassicurare tutti in tal senso: Ora mi sono presa una pausa per allattare mio figlio e passare con lui questi primi, delicatissimi mesi. Ma mipresto! Solo questione di tempo, quindi. Quanto alla gravidanza di Mariella (che ha proceduto di pari passo a quella della sua interprete), ...